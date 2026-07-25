Susana, de salvar a un vecino de un infarto a montar camas con la UME: sus 24 horas sin dormir ayudando por el incendio

La presidenta Ayuso ha anunciado ayudas para los municipios afectados y destaca la gravedad de la situación, con cientos de viviendas dañadas y la amenaza de que el fuego se extienda a Ávila.

El incendio ha unido tres focos en Madrid, Toledo y Ávila, arrasando 6.000 hectáreas y provocando la evacuación de más de 19.000 personas y el cierre de varios centros de salud.

Susana, una vecina, ha pasado 24 horas ayudando: montando camas con la UME, repartiendo alimentos y trasladando a personas mayores, incluso asistiendo a un hombre con un infarto.

Villamanta y sus vecinos se han volcado en ayudar a los evacuados de Aldea del Fresno y Villa del Prado tras el peor incendio en la historia de la Comunidad de Madrid.

Villamanta, un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid, se ha volcado en cuerpo y alma para ayudar a los vecinos afectados por el peor incendio de la historia de la región.

Los vecinos de Aldea del Fresno y Villa del Prado que han sido realojados en el polideportivo de Villamanta destacan cómo todos los villamanteños se han "volcado" con ellos desde que comenzó la catástrofe.

Susana es una de esas villamanteñas. Mientras monta una de las camas que ha traído la Unidad Militar de Emergencias (UME), relata a Madrid Total que la noche del jueves al viernes ha sido "larga y dura".

🔥 Cientos de evacuados por los incendios en la Comunidad de Madrid pasan la noche en el polideportivo de Villamanta



📽️ @jesussolfer pic.twitter.com/1qyHeNqSNI — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 24, 2026

"No he dormido absolutamente nada, pero no importa. La prioridad es ayudar a todos estos vecinos que pueden quedarse sin sus casas y están asustados", relata.

Ella sabe lo que es ayudar y recuerda que esta parte de la Comunidad de Madrid "ya fue afectada en septiembre de 2023 por una Dana", momento en el que también echó una mano.

La UME montando camas en el polideportivo de Villamanta. Jesús Soler

Cuenta que ha estado con los agentes de Protección Civil "para recoger agua, comida y mantas" y también ha ayudado a dar "el desayuno y el almuerzo".

"También he ayudado a trasladar a las personas mayores. Incluso tuve que llevar a un hombre al que le estaba dando un infarto. Todo lo que he podido", explica.

Esta villamanteña completamente volcada en esta catástrofe pide a las administraciones "que se unan". "La unión hace la fuerza. Uno solo puede hacer poco, pero en Villamanta todos nos hemos volcado y esa ola de solidaridad la han notado los afectados. Las administraciones deberían aprender de todo esto", detalla.

Tras terminar esta frase, Susana se marcha corriendo. Cuenta que todavía queda mucho que hacer y sus manos son fundamentales.

Tres incendios unidos

Pero lo cierto es que, a pesar de la ola de solidaridad, la Comunidad de Madrid atraviesa uno de sus episodios más tristes y negros de su historia.

Tres graves incendios forestales simultáneos entre Madrid, Toledo y Ávila han calcinado miles de hectáreas en apenas 24 horas y se han unido a última hora de la mañana del viernes en un único frente.

Con todo el dolor asumimos que estamos ante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.



Ahora hay que salvar vidas, acompañar a los afectados y después, recuperarnos.



Vamos, Madrid. pic.twitter.com/detbhM5Fce — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 24, 2026

Con miles de evacuados y hectáreas calcinadas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó este viernes desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos de que la prioridad es "salvar vidas".

"Vamos siguiendo minuto a minuto cómo se encuentran todas las personas de las residencias de Navas de Rey y Cadalso de los Vidrios", afirmó.

"Se han tenido que desalojar también residencias en Chapinería y en Colmenar de Arroyo, además de cerrar nueve centros de salud, si bien se sigue reforzando la atención en todos los hospitales de la región por si hubiera que atender a pacientes", dijo

Según los últimos datos de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias ha enviado un ES-Alert a la población de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ordenando su evacuación, que se suman a Aldea del Fresno y Villa del Prado.

También ha solicitado el confinamiento de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa y se ordena dirigirse hacia el interior del casco urbano correspondiente.

Para atender a esta población, se activan puntos de acogida en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas.

Así, los vecinos de Chapinería deberán acudir al polideportivo (C/ León, 59) y centro Miguel Delibes (C/ Torrelaguna) de Villaviciosa de Odón; al polideportivo Santiago Apostos de Villanueva de al Cañada y a la Casa de la Cultura Aniceto Marines (C/ Campo, 21) de Brunete.

Los vecinos de Colmenar del Arroyo deberán trasladarse al polideportivo La Marazuela (C/ Acanto, 8) de Las Rozas de Madrid; mientras que los habitantes de Navas del Rey deberán poner rumbo al polígono La Cantera (C/ Arquitectura) de Leganés, y al polideportivo del Sector 3 de Getafe (C/ Alhóndiga).

Las camas preparadas por la UME y los vecinos en el polideportivo de Villamanta. Jesús Soler

Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional va a poner en marcha una línea específica para ayudar a los ayuntamientos y a los municipios para su recuperación.

Además, ha recordado que los incendios están activos y se vive "una situación inédita" por una "tormenta perfecta" con altas temperaturas y un viento que no da tregua.

"Solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia, así que duele mucho, y además duele mucho porque esta es una zona que es preciosa y que va a tardar en tiempo en recuperarse", ha lamentado la presidenta madrileña, quien ha pedido también ayuda para los alcaldes afectados.

En concreto, ha detallado que el incendio ha afectado a 6.000 hectáreas, una cifra importante en una región con alta concentración de viviendas, algo que ha tildado de "una catástrofe" con 19.000 personas trasladadas.

🚨 Actualización 13:30h.



Los incendios que afectan a la @ComunidadMadrid se han unido, formando un único #IFSierraOeste.



El CENEM de @interiorgob ha enviado un ES-Alert a la población de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ordenando su evacuación.



🏠 Puntos de… pic.twitter.com/yOiGppCbQO — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 24, 2026

En la urbanización de El Encinar del Arberche han encontrado 43 viviendas destrozadas y más de 200 afectadas en total.

"Por ahora estamos en una situación nunca vista porque ya se han sumado los incendios y eso es algo que nunca suele ocurrir. Y por tanto ahora va a gran velocidad por la Comunidad de Madrid hacia Colmenar del Arroyo.

El viento nos está ayudando, todo lo contrario, y con unas temperaturas insoportables, todo junto, se está haciendo que por ahora la evolución no sea positiva. Si bien estamos reforzando medios y trabajando a destajo", ha subrayado, además de agradecer la labor de los servicios de emergencias.

Espera que el fuego "termine pronto" y que por lo menos las vidas "estén a salvo". "Y a partir de ahí, seguir trabajando para recuperar esta maravillosa zona del sureste de la Comunidad de Madrid lo antes posible", ha expresado la dirigente regional.

Uno de los asuntos que más preocupan ahora es que este incendio pueda juntarse con el de Ávila, que afecta a los términos municipales de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo.

"Por ahora sigue evolucionando a gran velocidad y ya está rozando con Madrid", ha expresado, si bien ha informado de que estas dos horas serán vitales para evitar que esto pueda suceder porque la situación sería "inusual y catastrófica".