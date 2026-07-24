Los rostros de la "catástrofe" de los incendios en Madrid: "Si salta una chispa, arde todo y nos quedamos sin casa"

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 19.000 personas han sido evacuadas en cinco localidades de Madrid debido a tres grandes incendios forestales en 24 horas. Vecinos de Aldea del Fresno y Villa del Prado han pasado la noche en el polideportivo de Villamanta, en coches o al raso, temiendo por la pérdida de sus hogares. Muchos afectados denuncian la falta de limpieza y prevención en los montes, reclamando mayor implicación de las administraciones para evitar futuros incendios. Los evacuados destacan la rapidez de la actuación de emergencias y la solidaridad de los vecinos de Villamanta, aunque lamentan la escasa información oficial durante la crisis.

La Comunidad de Madrid está siendo el escenario de una emergencia nacional crítica e histórica. Tres incendios forestales decretados en apenas 24 horas que han provocado la evacuación de más de 19.000 personas en cinco localidades.

Los vecinos evacuados de los municipios de Aldea del Fresno y Villa del Prado fueron reubicados en la vecina localidad de Villamanta.

Allí, en el polideportivo han dormido cientos de vecinos y muchos otros han pernoctado en sus coches o incluso tumbados en el césped.

ℹ️🚨 Actualización 07:00h. #IFAlmorox #IFVillaDelPrado #IFSanMartinDeValdeiglesias #IFBurgohondo



Pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos, los incendios siguen sin estar perimetrados ni controlados.



👉 Se mantiene el número de evacuaciones (más de 10.000).… pic.twitter.com/NvqU5IohhR — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 24, 2026

Más de 11.000 historias individuales y un miedo común entre los vecinos: que el fuego haya arrasado con sus casas y pertenencias.

Es el caso de Pedro y Teresa, vecinos de Aldea del Fresno desde hace "25 años", que relatan a Madrid Total que su casa está al lado "de un pinar".

La UME montando camas en el polideportivo de Villamanta. Jesús Soler

"Si las llamas alcanzan los pinos, arderían fácilmente. Además la paja que cae de los pinos no se limpia. Si salta una chispa, ardería todo, llegaría a nuestra casa y lo perderíamos todo", relata Teresa.

Explican que este jueves "hacia las 17.30 horas sonó la alarma" y tuvieron que evacuar "a toda prisa".

"Cogimos medicinas y todo lo que pudimos. Hemos pasado una noche complicada, pero tenemos que destacar la labor de los servicios de emergencia, que lo están dando todo", explica Pedro.

Estos vecinos afirman que solo hay "una solución" para evitar que vuelva a suceder: "Limpieza y más limpieza. El campo está lleno de maleza y no se trabaja en la prevención. Se tendrían que unir todas las administraciones para prevenir estos incendios".

Sonia, Verónica y Olivia, son tres vecinas de Aldea del Fresno que también fueron evacuadas durante la tarde del jueves y han pasado la noche en el polideportivo.

"Hemos dormido en el hotel 'Las Estrellas', es decir, al raso mirando al cielo. Como había mucha gente mayor, les hemos dejado las camas a ellos", cuenta Sonia.

Sandra, Verónica y Olivia, tres vecinas de Aldea del Fresno. Jesús Soler

Detalla que otros han dormido "en coches", cosa "nada fácil" debido al "calor sofocante" y "el miedo a haberlo perdido todo".

"En Aldea del Fresno ya tuvimos una Dana hace unos años, pero esto es distinto. Y para colmo, algunos vecinos no quisieron desalojar y se han quedado en el pueblo. Para colmo, lo han publicado en redes sociales", explica Sonia.

Estas tres vecinas piden a las administraciones "que se pongan las pilas" para "limpiar los montes" para que esto no vuelva a suceder.

Alicia y Sandra, vecinas de Villa del Prado y de Aldea del Fresno, se han conocido durante la emergencia y cuentan que la evacuación fue "muy rápida". "Solo tuvimos tiempo de coger medicinas, algo de ropa y poco más", explica Sandra.

Alicia y Sandra, vecinas de Villa del Prado y de Aldea del Fresno. Jesús Soler

"Hacia las 19.00 horas llegamos al polideportivo. La noche ha sido horrible y hemos dormido en el suelo. Pero tenemos que agradecer a los vecinos de Villamanta que nos han acogido con los brazos abiertos", cuenta Alicia.

Relatan que durante el jueves estaban tranquilas, pero ahora, están empezando a preocuparse: "Han informado de que hay mucho viento y la situación podría empeorar por momentos".

Las camas preparadas por la UME y los vecinos en el polideportivo de Villamanta. Jesús Soler

Estas vecinas denuncian también "una gran falta de información". "Nos enteramos de todo a través de las redes sociales y los medios de comunicación", explican.

Sagrario y Mari Carmen son cuñadas y vecinas de Aldea del Fresno. Están sentadas fuera del polideportivo de Villamanta y cuentan que su evacuación fue "rapidísima".

Sagrario y Mari Carmen, vecinas de Aldea del Fresno. Jesús Soler

"Cogimos nuestras medicinas y algo de ropa. No hemos dormido nada y lo peor es que esta noche la vamos a tener que pasar aquí", explica Mari Carmen.

Al igual que otros vecinos, Sagrario y Mari Carmen piden "prevención": "Antes no pasaban estas cosas. Si los campos estuvieran limpios, no habría habido estos fuegos".

"Los políticos de ahora no entienden el campo, se creen que la leche sale de una fuente y no de una vaca, y por eso pasan estas cosas", apostillan estas vecinas.