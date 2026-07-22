Pau, 25 años: "Me quedé embarazada viviendo en casa de mi madre adrede. Es por lo que más me han criticado"

Las claves

Las claves Generado con IA Pau, de 25 años, decidió quedarse embarazada mientras vivía en casa de su madre debido a la dificultad de acceder a una vivienda propia. La joven y su pareja intentaron comprar o alquilar una vivienda, pero los altos precios y las condiciones impuestas por bancos y propietarios lo hicieron inviable. Su madre les propuso quedarse en casa familiar, contribuyendo económicamente y facilitando la crianza del bebé con ayuda para compaginar trabajo y cuidado. Pau defiende que cada familia debe tomar la decisión que mejor se adapte a sus circunstancias y anima al debate sobre la maternidad joven y la vivienda.

El precio de la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza para la mayoría de jóvenes. Es por ello que muchos de ellos tienen que seguir optando por vivir con sus padres.

Es el caso de Pau, una creadora de contenido que ha generado debate en TikTok tras explicar que decidió quedarse embarazada mientras seguía viviendo en casa de su madre.

Según relata, tanto ella como su pareja tenían claro desde el inicio de su relación que querían formar una familia siendo jóvenes, pero la situación del mercado inmobiliario les impidió independizarse.

“Me he quedado embarazada viviendo en casa de mi madre adrede”, afirma al comienzo del vídeo, donde asegura que es una de las decisiones por las que más críticas ha recibido.

Hipoteca imposible

La joven explica que intentaron comprar una vivienda, pero las condiciones económicas se lo impidieron.

Aunque su pareja tenía un contrato indefinido y ella contaba con un empleo fijo a tiempo parcial, el banco solo les concedía una hipoteca de 60.000 euros, una cantidad insuficiente para adquirir una vivienda en la zona donde residen.

Según cuenta, incluso buscando en municipios cercanos, los precios seguían siendo demasiado elevados o implicaban desplazamientos de más de una hora para acudir al trabajo.

Tras descartar la compra, la pareja buscó una vivienda de alquiler. Sin embargo, asegura que únicamente encontraron pisos muy pequeños con precios que considera desproporcionados.

“No hemos encontrado nada más que zulos a precios de palacio”, lamenta. Confiesa que encontraban "una habitación y un baño". A ello se sumaba otro problema: convivían con tres gatos y un perro, lo que reducía todavía más las opciones de encontrar un alquiler.

La propuesta

Ante esa situación, fue la madre de la joven quien les propuso permanecer en su vivienda mientras seguían ahorrando. La pareja asegura que contribuye con 50 euros al mes y que la decisión fue consensuada por toda la familia.

Además del ahorro económico, considera que vivir junto a su madre facilitará la crianza del bebé, ya que podrá contar con ayuda para compaginar el trabajo y el cuidado del niño.

La creadora de contenido explica que siempre quiso ser madre joven y que, de haber podido independizarse antes, habría dado el paso incluso antes de los 25 años.

“Respeto completamente que quizás tú tengas otro punto de vista”, afirma al final del vídeo, donde insiste en que cada familia debe tomar la decisión que considere mejor según sus circunstancias. Concluye lanzando una pregunta a sus seguidores: ”¿Tú qué harías?”