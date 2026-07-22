Muere un trabajador mientras realizaba labores de mantenimiento en una base de Renfe en Madrid

Una de las bases de mantenimiento de Renfe en España en una foto de archivo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un trabajador ha fallecido durante labores de mantenimiento en la Base de Renfe en Villaverde, Madrid. El accidente involucró a un empleado de una empresa contratista; otros dos operarios resultaron heridos. Renfe y las autoridades investigan las causas del siniestro para evitar que se repita en el futuro. En Madrid, los accidentes laborales mortales siguen en aumento, con 31 fallecidos en lo que va de año.

Un trabajador ha muerto este miércoles como consecuencia de un accidente laboral en el sur de Madrid. En concreto, en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Villaverde.

Según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado, se trataba de un empleado de una empresa contratista que se encontraba realizando labores de mantenimiento en la base.

Como trasladan desde Renfe, según la información disponible hasta el momento, el accidente se produjo en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento por causas que están siendo investigadas. Asimismo, durante el accidente otros dos trabajadores han resultado heridos de diversa consideración y han recibido asistencia sanitaria.

Además de las actuaciones que están realizando las autoridades competentes, la compañía llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro.

Renfe también ha querido trasladar sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del trabajador fallecido.

Accidentes laborales

Según los datos más recientes aportados por Comisiones Obreras (CCOO) en el mes de abril, en el primer trimestre de este año ya se han contabilizado un total de 31 personas fallecidas en la región por accidente laboral.

Según las citadas fuentes, un tercio de estas muertes (10 de las 31) han tenido lugar en desplazamientos o accidentes in itinere, es decir, en el camino de ida o vuelta al trabajo.

A esta estadística se suma el incremento de la siniestralidad grave: solo en el mes de marzo, los accidentes de este tipo en jornada aumentaron un 72% respecto al mismo mes de 2025, con una subida superior al 45% en el conjunto de los accidentes graves acumulados.

Para CCOO, la recurrencia de las patologías no traumáticas y accidentes evitables, como atrapamientos o golpes, "confirma que detrás de cada tragedia hay fallos preventivos y empresas que priorizan la producción frente a la vida".

El sindicato insiste en que estos accidentes "no son fatalidades, sino responsabilidades empresariales derivadas de evaluaciones de riesgos insuficientes y falta de medidas reales". "Exigimos de manera inmediata más vigilancia, inversiones en prevención y el cumplimiento estricto de la normativa para frenar esta sangría".

En el pasado año 2025, además, se produjeron 78 accidentes laborales mortales, lo que supone una víctima más que en 2024. Muchos de los fallecidos pertenecen al sector de la construcción.