Felipe, empresario: "Rechacé una oferta de 100.000 €. No soporto que alguien me diga qué tengo que hacer"

Las claves

Las claves Generado con IA Felipe, fundador de Cistor y MOBA Agency, rechazó una oferta de 100.000 euros de una de las mayores empresas de España. La compañía le exigía exclusividad total, lo que implicaba dejar su agencia de marketing y el resto de sus clientes. Felipe argumentó que no soporta que le digan qué hacer, priorizando su independencia profesional. El empresario seguirá desarrollando sus proyectos y solo acepta colaborar con empresas sin exclusividades.

El empresario Felipe, fundador de la tienda de reventa Cistor y de la agencia de marketing MOBA Agency, ha desvelado en un vídeo de TikTok que rechazó una oferta de 100.000 euros tras una reunión con una de las mayores empresas de España.

Según explica, fue citado en un edificio de 80 plantas, donde tuvo que superar varios controles de seguridad antes de acceder a la reunión.

Además, afirma que firmó tres acuerdos de confidencialidad que le impiden revelar la identidad de la empresa o más detalles sobre la negociación.

El objetivo del encuentro era contratar a su agencia para dar visibilidad al grupo empresarial y hacer virales varias de sus compañías, una tarea que, según asegura, realizan habitualmente en MOBA Agency.

La condición

Sin embargo, cuando la reunión parecía cerrada, llegó la condición que terminó por hacerle rechazar la oferta.

La empresa le exigía exclusividad total, lo que implicaba abandonar su agencia de marketing y dejar de trabajar con el resto de sus clientes.

“Si hay algo que no soporto es que alguien me venga a decir qué tengo que hacer”, afirma Felipe para justificar su decisión de no aceptar los 100.000 euros.

El empresario concluye el vídeo asegurando que seguirá desarrollando sus proyectos con independencia y lanza un mensaje a las empresas interesadas en contratar sus servicios.

“Si quieres que haga viral tu empresa o tu grupo empresarial, sin ninguna exclusividad, ponte en contacto con nosotros”, señala, antes de explicar que solo trabajarán con aquellos proyectos que validen previamente.