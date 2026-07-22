El incendio de Almorox (Toledo) llega a la Comunidad de Madrid: confinan Villa del Prado y evacúan El Encinar

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal de Almorox (Toledo) ha alcanzado la Comunidad de Madrid, activando la Situación Operativa 2 del plan regional de incendios. Se ha ordenado el confinamiento de Villa del Prado y la evacuación de la urbanización El Encinar, además de alertar a otras zonas cercanas ante el avance del fuego. Más de 15 dotaciones terrestres y aéreas de bomberos trabajan en la zona junto a efectivos de INFOCAM, y se han cortado carreteras como la N-403. En España, la superficie forestal quemada en lo que va de año supera las 119.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025.

La Comunidad de Madrid ha activado este miércoles la Situación Operativa 2 del Plan ante Incendios Forestales por el incendio forestal en Almorox (Toledo).

La Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid ha enviado dos mensajes ES-Alert. En el primero ha confinado el municipio madrileño de Villa del Prado y ha pedido evacuar la urbanización de El Encinar porque el fuego se dirige hacia allí.

En un segundo mensaje, ha informado a los vecinos de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping que tienen que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno.

El Incendio de Almorox (Toledo) llega a Madrid

Además, ha pedido extremar la precaución en los desplazamientos debido a la poca visibilidad del humo.



La activación de este plan regional de incendios se ha producido después de que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) haya cortado la N-403 por un incendio forestal en esta localidad toledana.

➡️ ACTUALIZACIÓN

🔥 #IFAlmorox en #Toledo

🚨 Nivel 2

🛤️EVACUACIÓN Urbanización El Pinar

🏠CONFINAMIENTO Urbanización El Romillo

🚧 Corte de carretera de la N-403 entre el cruce de Cadalso y localidad Almorox.

📩 Mensaje Es-Alert enviado



En la zona, trabajando #INFOCAM de… https://t.co/q8IswvKcoy — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 22, 2026

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, hasta la zona se han desplazado 15 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos Forestales autonómicos.

En el incendio también trabajan bomberos forestales del INFOCAM, por lo que en total se han movilizado 8 medios terrestres y 27 efectivos.

⚠️ #IncendioForestal | Incendio activo entre Almorox y Villa del Prado. Nivel 2 activado.



🛑 Carretera cortada: M-403 (altura cruce Villa del Prado).

🏠 Evacuaciones: Urbanización El Encinar del Alberche.



Por favor, eviten la zona y faciliten el paso a los servicios de… pic.twitter.com/CUbNEpjvSv — Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2026

La Guardia Civil ha desalojado a los vecinos llamando puerta a puerta.

Arrasadas 120.000 hectáreas

La superficie forestal quemada en España en lo que va de año se ha duplicado en las últimas dos semanas y se acerca ya a las 120.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).



La extensión afectada por el fuego ha pasado de 58.383 hectáreas el 8 de julio a 119.458 hectáreas. En la misma fecha de 2025, la superficie quemada era de 35.270 hectáreas.



Las dos últimas semanas han sido especialmente negativas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.076 hectáreas, pero la última semana, del 16 de julio hasta hoy, la cifra, aún provisional, ha llegado a las 37.999 hectáreas, la más alta de este año.



Entre el 9 y el 22 de julio de 2025 tan solo se habían quemado 10.300 hectáreas.



Este año, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más extenso desde que hay registros en España, ha disparado la superficie quemada. También han destacado por su tamaño los incendios de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) y de Los Gallardos (Almería).



No obstante, la superficie arrasada en estas dos semanas está aún lejos de las que se alcanzaron en la semana del 6 al 12 de agosto del año pasado (144.158 hectáreas) y en la posterior (178.141 hectáreas, entre el 13 y el 19 de agosto).



En ese periodo se produjo el incendio de la zona de Larouco, Quiroga y Oencia (entre Orense, Lugo y León), que arrasó 37.765 hectáreas, el más grave de España desde que hay datos. El fuego se inició el 13 de agosto de 2025 y no se extinguió hasta finales de ese mes.



Según el EFFIS, una plataforma integrada en el programa europeo Copernicus, en lo que va de año ya se han registrado 343 incendios en España, frente a 129 en las mismas fechas de 2025.



Hasta el 12 de julio, se habían contabilizado 18 grandes incendios, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.



Esta cifra supera ampliamente la registrada en la misma fecha de 2025 (7) y la media de la última década (8).