El boom de las agencias con viajes a La Meca en Lavapiés, con 11 en 180 metros: "Si vas es que te has convertido al islam"

Un viaje organizado a La Meca desde Madrid puede costar poco más de 1.000 euros, incluyendo vuelo, alojamiento y traslados.

La mayor demanda de estos viajes se da durante el Hajj y los últimos días del Ramadán, siendo los clientes principalmente musulmanes, ya que la entrada a La Meca está prohibida para no musulmanes.

Estas agencias no solo gestionan vuelos y alojamiento, sino que también proporcionan la vestimenta ritual (ihram) necesaria para acceder a La Meca y la Kaaba.

En Lavapiés, Madrid, existen 11 agencias de viajes en solo 180 metros que organizan viajes a La Meca, el principal destino de peregrinación musulmana.

En Lavapiés, uno de los barrios más multiculturales de Madrid y de toda España, entre carnicerías halal, locutorios, bazares y restaurantes especializados en curry, asoma otro negocio al que acuden muchos vecinos: las agencias de viajes que organizan viajes a La Meca.

En la propia plaza de Lavapiés y en calles aledañas como Amparo, Sobrerete o Ave María, hay nada menos que 11 agencias de viajes en cuatro calles que anuncian en sus escaparates viajes al epicentro de la fe musulmana.

Y eso no es lo único que hacen por el viajero. También proporcionan al viajero el ihram, la ropa necesaria para acceder a La Meca y a la Kaaba, el lugar sagrado y de peregrinación más importante del islam.

En el caso de los hombres, esta ropa consiste en dos telas blancas sin costuras ni adornos y simboliza la pureza, el estado de consagración espiritual y la igualdad absoluta de todos los seres humanos ante Dios.

Las mujeres no tienen una vestimenta específica de ihram. Deben llevar ropa modesta que cubra el cuerpo según las normas islámicas, pero no cubren el rostro ni las manos.

Las agencias de viajes de Lavapiés. Arte E.E.

Inaaya Travel, Agencia Meraki, Affaq Travel, Planet Tour, BD Travels, Moon Travel, Jannat Travels, Malik Viajes, Mirariak Travels, SB Travels o Al Naafi son los nombres de las agencias que rodean la madrileña plaza de Lavapiés.

Según informan desde una agencia de viajes ubicada en la citada plaza madrileña, "hay fechas en las que se disparan las peticiones de los clientes para viajar".

"La mayor afluencia de peregrinos a La Meca es durante el Hajj que tiene lugar entre los días 8 y 13 del último mes del calendario islámico. Esas fechas cambian cada año en el calendario gregoriano", relata esta trabajadora.

Cuenta a Madrid Total que también hay "una gran afluencia de peregrinos" durante "el mes de Ramadán, especialmente en sus últimos diez días".

Un cartel en Lavapiés, Madrid, que indica que se facilita la ropa para peregrinar a La Meca. Jesús Soler

Pero ojo, los clientes de estas agencias son mayoritariamente "musulmanes": "No hay que olvidar que la entrada a esta ciudad está estrictamente prohibida para personas no musulmanas".

"Desde hace unos años, Arabia Saudí se ha abierto más a los turistas, pero los españoles y europeos que contactan con las agencias piden ir de turismo a Riad o vuelos de conexión a Yeda", explican desde esta agencia de viajes.

En cuanto a los musulmanes que contactan con las agencias para que les organicen su viaje a La Meca, desde esta agencia de Lavapiés informan de que piden "el pack completo".

"El itinerario es así: cogen un vuelo de Madrid a Yeda, que es directo y desde esta ciudad se desplazan en autobús hasta la ciudad sagrada donde se quedan de tres a cinco días", detallan.

Un vuelo a esta ciudad a orilla del Mar Rojo puede costar "entre 700 y 800 euros" y los hoteles pueden alcanzar "los 400 o 500 euros por cinco noches". "Si se gestiona bien, se puede hacer el recorrido por poco más de 1.000 euros", explican.

Pero ¿qué pasa si un europeo quiere visitar la ciudad sagrada? ¿Pueden reservar este viaje a través de una de estas agencias? "Nunca nos lo han pedido", explican.

Un cartel de una agencia de viajes de Lavapiés. Jesús Soler

"La gran mayoría de nuestros clientes va a La Meca por peregrinación. Si un europeo quisiera ir, se tendría que enfrentar a los estrictos controles. El visado que hay que tener para visitar Arabia Saudí tampoco vale para ir a La Meca", explican.

- Por lo que me cuentas, parece que nunca podré visitar La Meca aunque el viaje esté anunciado en el escaparate.

- Es difícil. Y si algún día haces la peregrinación, significa que te has convertido al islam.