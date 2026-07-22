El asesino de Facundo lo mató a puñaladas en Las Tablas y después se suicidó: sospechaba que se acostaba con su mujer

Los servicios de emergencias trasladados a Las Tablas para atender a la víctima. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre apuñaló hasta la muerte a Facundo, un ingeniero de 37 años, en su vivienda en Las Tablas, Madrid. El agresor huyó tras el crimen y fue hallado sin vida en su domicilio de La Adrada, Ávila, donde se suicidó. La investigación policial apunta a un crimen pasional, ya que el asesino sospechaba que Facundo mantenía una relación con su mujer. La víctima recibió 14 puñaladas, la mayoría en la parte frontal del cuerpo, y el arma utilizada fue un cuchillo de unos 20 centímetros.

La Policía Nacional ha concluido que el autor del asesinato de Facundo, el ingenierode 37 años que fue apuñalado hasta la muerte la semana pasada en el barrio madrileño de Las Tablas era un hombre que conocía a la víctima y acudió a su vivienda para asestarle repetidas puñaladas para después huir a su domicilio en La Adrada, en la provincia de Ávila, donde se suicidó.

Según han relatado fuentes policiales a Europa Press, las investigaciones sobre el caso permitieron identificar en las primeras 24 horas al presunto autor del homicidio, quien vivía en la localidad de La Adrada.

Hasta allí se trasladaron los agentes para proceder a su detención, si bien cuando llegaron a la casa lo encontraron sin vida, ya que se había arrojado a una poza.

El homicidio tuvo lugar el pasado 14 de julio por la mañana, cuando la Policía Nacional fue requerida debido a un fuerte olor a químico que emanaba de un piso de Las Tablas.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre hispano-argentino de 37 años tendido sin vida en el suelo de la cocina con múltiples heridas de arma blanca.

Los Sanitarios de Samur-Protección Civil le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para finalmente confirmar el deceso.

Los agentes localizaron en la vivienda el arma del crimen, un cuchillo de unos 20 centímetros con el que el agresor asestó hasta 14 puñaladas a la víctima, la mayoría de ellas en la parte frontal del cuerpo, y después la había dejado en la vivienda antes de huir en un coche ocultándose con una gorra y gafas.

El asunto pasó a manos del Grupo V de Homicidios, que ahora ha concluido que se podría tratar de un crimen pasional.

Según informaciones adelantadas por El Periódico, el agresor sospechaba que la víctima mantenía una relación sentimental con su mujer.