Rubén Bengala, empresario: "Es el camino rápido hacia la riqueza. No tiene límites lo que puedes llegar a ganar"

Las claves

Las claves Generado con IA Rubén Bengala destaca las profesiones con mayor potencial económico en 2026, como derecho mercantil o fiscal, ventas de alto nivel, brokers financieros y medicina especializada. Los abogados especializados en derecho mercantil o fiscal pueden percibir entre 50.000 y 120.000 euros al año si trabajan con empresas y clientes de alto poder adquisitivo. Los closers de ventas de alto nivel y los brokers de mercados financieros pueden superar los 100.000 euros anuales, especialmente en grandes operaciones o consultoras. El emprendimiento es presentado como la opción con mayor potencial económico, sin límites de ganancias, y considerado el camino más rápido hacia la riqueza.

El empresario y creador de contenido Rubén Bengala ha compartido un vídeo en TikTok en el que enumera las que considera las profesiones con mayor potencial económico en 2026.

Según explica, algunos de estos trabajos permiten superar los 100.000 euros anuales, especialmente cuando se desarrollan en el ámbito privado o vinculados a grandes empresas.

En primer lugar sitúa a los abogados especializados en derecho mercantil o fiscal. Según asegura, estos profesionales pueden percibir entre 50.000 y 120.000 euros al año al trabajar con empresas y clientes de alto poder adquisitivo.

En segundo lugar coloca a los closers de ventas de alto nivel, profesionales especializados en cerrar operaciones de elevado importe.

“Si cierras grandes operaciones, ganarás dinero”, afirma, destacando que se trata de un trabajo en el que “no tienes límites” de ingresos.

Mercados financieros

El tercer puesto de su clasificación corresponde a los brokers de mercados financieros.

Pérez sostiene que se trata de una profesión ligada al capital y que puede generar entre 60.000 y 100.000 euros anuales, especialmente para quienes trabajan con consultoras y grandes empresas.

En cuarto lugar menciona la medicina especializada. A su juicio, el sector privado ofrece un importante potencial económico, sobre todo para aquellos profesionales que terminan creando su propia clínica y pueden cobrar “tickets altos” por sus servicios.

El “bonus”

Como última recomendación, y la que considera la mejor de todas, Ángel Pérez sitúa el emprendimiento por encima del resto de profesiones.

“No tiene límite lo que puedes llegar a ganar. Es el camino rápido a la riqueza”, afirma el empresario, que defiende crear un negocio propio como la alternativa con mayor potencial económico.

El vídeo concluye con un mensaje dirigido a quienes quieren iniciar un proyecto empresarial. Pérez les anima a seguir su contenido en redes sociales, donde asegura compartir consejos para dar los primeros pasos en el mundo del emprendimiento.