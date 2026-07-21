Cocituber, 43 años: "Soy alcohólico. Porque cuando eres adicto, lo eres para siempre. Empecé a beber con 14 años"

Cocituber, el influencer en la barra del restaurante que tenía en Vallecas. Mar León

Las claves

Las claves Generado con IA Alfonso Ortega, conocido como Cocituber, celebró cinco años sin consumir alcohol y compartió su experiencia como alcohólico para concienciar a sus seguidores. Ortega comenzó a beber con 14 años y dejó el alcohol a los 38, asegurando que la adicción no tiene cura pero sí tratamiento, y que la única solución es 'no beber'. Tras dejar el alcohol, Cocituber empezó a grabar bares y restaurantes en redes sociales, logrando más de 630.000 seguidores y convirtiéndose en influencer gastronómico. Abrió cuatro restaurantes en Madrid inspirados en sus vídeos, pero decidió cerrarlos para centrarse en crear contenido y recorrer España.

Alfonso Ortega (43 años, Ávila) es conocido en redes sociales bajo el nombre de Cocituber. En su Instagram, donde ya tiene más de 630 mil seguidores, va publicando los bares de barrio con las tapas y raciones más gochas de Madrid.

Sin embargo, no acostumbra a hablar de su vida privada con frecuencia. Por eso ha sorprendido a su comunidad contando uno de los episodios más complicados de su biografía.

Y es que el pasado 11 de julio explicaba en un vídeo que justo ese día se cumplían cinco años desde que dejó de beber alcohol. Así, asumía que era "alcohólico" y que "no tenía cura, pero sí tratamiento".

"Soy alcohólico. Ni exalcohólico, ni alcohólico rehabilitado. Soy alcohólico, porque cuando eres adicto, lo eres para siempre", aseguraba a sus seguidores. "Empecé a beber con 14 o 15 años y lo dejé con 38. En mi vida me ha pasado de todo. Ya te digo yo que el alcoholismo es muy jodido".

En la publicación quería concienciar a todos aquellos que pudieran estar pasando por una situación parecida. "No estoy para dar lecciones a nadie ni quiero convencerte de que dejes de beber, pero si con este vídeo únicamente consigo que una persona se plantee dejar de beber, a mí me haría feliz".

"Quiero deciros una cosa: si una persona como yo, que estaba en la absoluta mierda, ha dejado el alcohol, cualquier persona puede", afirma. "Da igual lo hundido que estés, da igual las veces que hayas fracasado".

Aunque promete que "no es fácil", expresa que el único tratamiento posible es "no beber"

"Un amigo mío que era alcohólico y falleció hace un par de años me dijo una frase que se me quedó en la cabeza: 'La vida sin alcohol es mucho más fácil que la vida con alcohol'", recuerda.

"Llevo cinco años sobrio, sin una resaca, sin hacer daño a las personas que más quiero, sin avergonzarme de lo que hice la noche anterior, acumulando momentos de felicidad que nunca hubiese tenido si hubiese seguido bebiendo. El alcoholismo te lleva a tres sitios: a la cárcel, al psiquiátrico o al cementerio. Y he conocido a personas que acabaron en los tres", añade.

Además, da algunos datos en este sentido, como que en España cada año hay cerca de 14.000 muertes por enfermedades atribuibles a este consumo, según datos del Ministerio de Sanidad. La mayoría son por cáncer o enfermedades digestivas. Y en todo el mundo la cifra asciende a 2,6 millones, según la OMS.

"El alcohol es una de las drogas que más mata y es totalmente legal", concluye el creador de contenido.

De "alcohólico" a 'influencer'

En algunas entrevistas ya ha explicado alguna vez que precisamente fue el dejar de beber alcohol lo que le impulsó a crear contenido en Internet. "Cuando decidí dejar el alcohol, me aburría bastante, así que empecé a grabar bares para las redes sociales", reconoció el crítico en una entrevista con EL ESPAÑOL hace unos años.

Por aquella época, él trabajaba en una oficina, pero su afición por probar recetas tradicionales en bares y restaurantes españoles le llevó a crearse un perfil en diferentes redes sociales y a empezar a compartir sus experiencias. Aunque en un principio, únicamente como hobby.

"No lo hacía en un plan profesional; lo que pasa es que empezó a funcionar", comenta. Y es que el hecho de que esto le reportara beneficios superiores a los que recibía por su trabajo habitual le hizo tomar la decisión de dejar su profesión para centrarse en su carrera de influencer gastronómico.

"La verdad es que lo mío fue muy rápido. Pude dejar el trabajo en el que estaba porque ya ganaba tres o cuatro veces más", expresa.

Ahora se dedica exclusivamente a esto. Y tiene tanto éxito que incluso llegó a abrir cuatro restaurantes en Madrid: Los Clásicos de Cocituber. Cada uno numerado del uno al cuatro.

Estaban especializados en clásicos españoles como el cocido o las raciones de oreja. Alfonso buscaba en ellos plasmar la esencia de sus vídeos. "El bar de siempre está empezando a morir. Yo quería recuperar eso con un toque moderno. Sabía que iba a ser un éxito, pero la respuesta ha sido brutal", cuenta.

El contundente cocido de 'Los Clásicos de Cocituber'. M. L.

Y es que tuvo muy buenos resultados con ellos. "No dábamos abasto con las reservas", explicaba un mes y medio después de la inauguración del primer restaurante (a principios de 2023) el propio Cocituber a Madrid Total.

Sin embargo, acabó cerrándolos hace unos dos años. "Los bares no soy yo. Son unas personas que llevan mis bares. Si no estoy yo allí... ¿Para qué? No me da la vida para tanto. Voy a pagar todos los finiquitos, voy a cerrar todos y me voy a comprar una furgoneta" para "recorrer España sacando material", informó en ese momento en primicia en el pódcast La Escalera Roja.