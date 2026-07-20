Cortes de tráfico en Madrid por la celebración del Mundial 2026: calles, Metro y líneas de autobús afectadas

Aficionados viendo el partido en la plaza de Colón. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA La celebración del triunfo de la Selección española en el Mundial 2026 provocará cortes de tráfico en el centro de Madrid desde la tarde del lunes hasta la madrugada del martes. Las zonas más afectadas serán la plaza de Cibeles, paseo de Recoletos, paseo del Prado, Gran Vía y calles aledañas, con posibles ampliaciones según la afluencia de público. El Metro reforzará las líneas 1, 2, 3 y 4 y cerrará la estación de Banco de España durante la celebración; varias líneas de autobús y estaciones de BiciMAD también tendrán alteraciones. Las paradas de taxi en paseo del Prado, plaza de la Lealtad, Barquillo, Marqués de Casa Riera y Clavel quedarán afectadas por los cortes y desvíos.

Los jugadores de la Selección española de fútbol llegan este lunes a Madrid para festejar su triunfo en el Mundial de Fútbol 2026.

La Roja tomará las calles de Madrid hacia las 19.00 horas para dar comienzo a una celebración que se alargará hasta la madrugada del martes, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Por este motivo, se prevén numerosos cortes de tráfico en las calles de la capital, especialmente en la zona del Centro.

Según informan desde el consistorio madrileño, ya han comenzado los trabajos de montaje del escenario en Cibeles, cuyo desmontaje se extenderá hasta la madrugada del martes.

Fruto de los preparativos de este espacio, desde la pasada medianoche se está cerrando al tráfico de manera progresiva la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y la plaza de Cibeles, con afección a la movilidad de la glorieta del Emperador Carlos V.

También se verá afectada la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia y entre esta y la calle de Cedaceros. Se realizarán cortes, asimismo, en Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza, con afección a la movilidad en la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez.

Los cortes de tráfico en las calles anteriormente señaladas y viales aledaños podrán verse ampliados o modificados en función de la afluencia de público y de las necesidades que puedan apreciar los agentes de la autoridad.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a los ciudadanos que quieran desplazarse hasta la zona de la celebración la utilización del transporte público. Se prevé el refuerzo de las líneas de Metro 1, 2, 3 y 4 hasta el final de servicio, así como el personal de atención en las estaciones para informar y ayudar a los viajeros.

Por motivos de seguridad, se prevé el cierre de la estación de Metro de Banco de España.

Algunas líneas de la Empresa Municipal de Transportes sufrirán desvíos con motivo de la celebración. El tramo desviado de cada una de ellas se encuentra publicado en la página web de incidencias de EMT Madrid.

El Consistorio ha dispuesto hasta una decena de autobuses en periodo nocturno para atender los posibles incrementos de demanda.

El festejo también afectará a varias estaciones de BiciMAD, quedando sin servicio las bases 86, 94, 106A, 106B, 10, 93, 104 y 20A localizadas en Cibeles, la estación de tren de Recoletos, las ubicadas en la plaza de Colón, la de Marqués de la Ensenada y la plaza de Margaret Thatcher, Castellana con Hermosilla y Banco de España.

Respecto al servicio del taxi, se verán afectadas las paradas ubicadas en paseo del Prado, 1; plaza de la Lealtad, 2; Barquillo, 1; Marqués de Casa Riera, 2 y Clavel, 2.