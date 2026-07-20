Celebración del Mundial 2026 en Madrid: cuándo llegan los jugadores a Cibeles para levantar la Copa del Mundo

Aficionados de la selección española en la ‘fan zone’ de la plaza de Colón durante la celebración del partido entre España y Argentina, a 19 de julio de 2026, en Madrid. Diego Radamés / Europa Press

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Las claves Generado con IA España celebra la conquista de su segunda Copa del Mundo de fútbol en Madrid tras vencer a Argentina con gol de Ferran Torres. La selección llegará al aeropuerto de Madrid sobre las 13:00, visitará la Zarzuela y Moncloa, y recorrerá las calles desde las 19:00 para celebrar con los aficionados. El escenario en Cibeles contará con música y espectáculos desde las 21:00, previéndose más de 60.000 asistentes. El Ayuntamiento ha activado un plan especial de seguridad y movilidad, con cortes de tráfico y refuerzo del transporte público en la zona de la celebración.

La celebración por el triunfo de España en el Mundial de fútbol 2026 continúa este lunes en las calles de Madrid. La ansiada segunda estrella es propiedad de España gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106.

Tras la victoria, aún queda uno de los momentos más importantes del Mundial: que los jugadores levanten la Copa del Mundo en Madrid frente a la afición que les ha seguido partido a partido al otro lado del Atlántico.

Está previsto que La Roja aterrice en el madrileño aeropuerto de Madrid hacia las 13:00 horas.

A continuación, los jugadores se desplazarán al Palacio de la Zarzuela a las 16:30 horas, donde tendrán una recepción con la Familia Real.

Después, los ganadores de la Copa del Mundo se desplazarán a Moncloa, para ser recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y, a partir de las 19:00 horas, los jugadores comenzarán su merecido baño de masas por las calles de Madrid para festejar el triunfo histórico.

El escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas que se alargarán hasta las 23:00 horas según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Se prevén más de 60.000 asistentes en la que será una jornada histórica de celebraciones y festejos para conmemorar el triunfo de La Roja.

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan especial de seguridad y movilidad de cara a la celebración de la victoria de la selección española como campeona del mundo de fútbol 2026, que incluye la ocupación del entorno de la plaza de Cibeles e inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona.

De hecho, ya han comenzado los trabajos de montaje del escenario en Cibeles, cuyo desmontaje se extenderá hasta la madrugada del martes.

Fruto de los preparativos de este espacio, desde la pasada medianoche se está cerrando al tráfico de manera progresiva la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y la plaza de Cibeles, con afección a la movilidad de la glorieta del Emperador Carlos V.

También se verá afectada la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia y entre esta y la calle de Cedaceros. Se realizarán cortes, asimismo, en Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza, con afección a la movilidad en las plazas de España, Princesa y Ventura Rodríguez.

Por eso, el Ayuntamiento de Madrid recomienda a los ciudadanos que quieran desplazarse hasta la zona de la celebración la utilización del transporte público. Se prevé el refuerzo de las líneas de Metro 1, 2, 3 y 4 hasta el final de servicio, así como el personal de atención en las estaciones para informar y ayudar a los viajeros. Por motivos de seguridad, se prevé el cierre de la estación de Metro de Banco de España.

Algunas líneas de la Empresa Municipal de Transportes sufrirán desvíos con motivo de la celebración. El tramo desviado de cada una de ellas se encuentra publicado en la web incidencias de EMT Madrid.

El Consistorio ha dispuesto hasta una decena de autobuses en periodo nocturno para atender los posibles incrementos de demanda.

El festejo también afectará a varias estaciones de bicimad, quedando sin servicio las bases 86, 94, 106A, 106B, 10, 93, 104 y 20A localizadas en Cibeles, la estación de tren de Recoletos, las ubicadas en la plaza de Colón, la de Marqués de la Ensenada y la plaza de Margaret Thatcher, Castellana con Hermosilla y Banco de España.