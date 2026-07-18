Hiba Abouk, 39 años: "Mi padre era alcohólico. Madrid lo atrapó. Tengo recuerdos muy complicados de esa época"

Las claves

Las claves Generado con IA Hiba Abouk revela que su infancia estuvo marcada por el alcoholismo de su padre, lo que afectó profundamente a su familia. La familia de Hiba emigró desde Túnez a Madrid en 1976, donde su padre trabajó como bróker de bolsa hasta que el alcoholismo le hizo perder su empleo y estabilidad. Ante las dificultades económicas, Hiba comenzó a trabajar como niñera y profesora particular a los 15 años para ayudar en casa. El teatro se convirtió en el refugio de Hiba durante su adolescencia, siendo la única actividad gratuita que ofrecía su colegio.

Hiba Abouk ha tenido una vida llena de altibajos. Su familia emigró desde Túnez a Madrid en 1976 y fue en la capital donde su padre logró un puesto de trabajo como bróker de bolsa.

"Venía de una familia muy humilde, pero era un hombre inteligente que supo hacer dinero", explicó en el programa de 'Universo Calleja'.

La actriz ha revelado en el programa las etapas complicadas de su infancia, marcadas por el alcoholismo de su padre y lo que supuso en la familia.

Orígenes

Sus padres llegaron desde Marruecos a España en 1976, buscando una vida mejor. "Llegan en el 76. Mi padre llega a trabajar ya. Es un hombre con un espíritu muy abierto y le gustaba mucho Europa. Le encantaba Madrid, llegó y se enamoró", confiesa.

Sin embargo, una vez alcanzaron la estabilidad, esta fue desapareciendo poco a poco “Cuando llegó a España le fue muy bien y luego Madrid te atrapa, y Madrid le atrapó también a él”.

Sin entrar en detalles específicos de lo que vivió, Hiba Abouk comenta que su padre tenía alcoholismo: "Era alcohólico, todas esas circunstancias juntas hicieron que perdiera el trabajo y perdiese mucho dinero.".

"Eso destroza en muchos aspectos a una familia. Tengo recuerdos muy complicados de esa época", explica. En aquella época ella tenía tan solo 8 años, pero recuerda cada día con detalle.

Tras esta situación, su madre tuvo que buscar trabajo por primera vez para sacar adelante a su familia. Además, la actriz también tuvo que buscar empleo antes de cumplir la mayoría de edad.

Con tan solo 15 años ya tuvo que trabajar para traer dinero a casa. “Yo empecé a trabajar con 15 años. Hacía de niñera y daba clases particulares”, confiesa.

En ese momento donde el dinero escaseaba y el alcoholismo estaba tan presente a su alrededor tuvo que encontrar un refugio. Su colegio ofrecía actividades extraescolares, y solo una de ellas tenía carácter gratuito: el teatro.

"Me apunté. Me encantaba memorizar los textos, subir al escenario... Era muy terapéutico, me olvidaba de absolutamente todo”, recordó emocionada.

Actualmente, vive una etapa de cambios vitales. Uno de los más importantes: su padre lleva un año sin beber, una excelente noticia que su entorno lo celebra tras una vida difícil.