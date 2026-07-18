Carlota, camarera: "Llega el verano en Cantabria cuando nos invaden los madrileños, los seres más pesados del planeta"

Las claves

Las claves Generado con IA Una camarera de Santander relata en redes cómo identifica el inicio del verano por la llegada masiva de turistas madrileños. La trabajadora critica actitudes frecuentes de los visitantes, como las comparaciones constantes con Madrid y las quejas sobre costumbres locales. Menciona que algunos turistas protestan por aspectos propios de la vida rural cántabra, como el olor a vaca o el canto del gallo. La camarera asegura estar orgullosa de ser cántabra y lamenta que durante el verano le cueste disfrutar de su ciudad por el turismo.

Cada verano, una camarera de Santander sabe que ha comenzado la temporada alta cuando la mayoría de las mesas que atiende están ocupadas por turistas de Madrid.

La trabajadora ha contado en un vídeo publicado en redes cómo vive estas semanas detrás de la barra. No critica que los madrileños viajen a Cantabria, sino algunas de las actitudes que, según asegura, se repiten todos los días: las comparaciones con la capital, las quejas por las costumbres locales y la expectativa de que todo funcione igual que en Madrid.

"Somos de Madrid", es una de las frases que más escucha cuando se acerca a tomar nota. Una de las situaciones que recuerda ocurrió cuando un cliente pidió unas tortitas y se quejó de cómo se las habían servido: "En Madrid las ponen diferentes y están mucho mejores, por eso soy de Madrid". Asegura la joven que "no puede" con ese tipo de situaciones.

Playa de Barnejo Berellin, Cantabria IStock

"Todo el rato es: ‘En Madrid esto se hace así’, ‘en Madrid esto es mejor’”, cuenta en el vídeo. La trabajadora no entiende por qué algunas personas viajan a otra comunidad y esperan encontrar los mismos horarios, recetas y costumbres que tienen en su ciudad.

Su malestar también alcanza a quienes buscan pasar unos días en los pueblos de Cantabria, pero después protestan por aquello que forma parte de la vida rural. "Tú has leído los carteles mientras venías por la autovía?"...y sigue con una batería de insultos a los turistas provenientes de la capital.

Habla de los viajantes que se quejan del olor de las vacas, del canto del gallo por la mañana o del ruido de los cencerros. “¿Qué esperas encontrar cuando vienes al campo?”, se pregunta.

"Como ratas"

Además, no entiende que si tanto gusta la vida en la ciudad, los madrileños estén luego deseando salir "como ratas".

La camarera insiste en que está orgullosa de ser cántabra y de vivir en Santander. Asegura que le gusta tanto su tierra que apenas siente la necesidad de viajar. Sin embargo, reconoce que durante los meses de verano le resulta difícil disfrutar de su propia ciudad.

Termina respirando hondo, fumando un cigarrillo y se despide hasta mañana, donde, más que seguro, volverá a atender a más madrileños.