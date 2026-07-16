Mariano, inversor: "Compré una guardería por 880.000 € en Madrid y ganaré 300.000 € convirtiéndola en 5 viviendas"

Las claves

Las claves Generado con IA Mariano compró una guardería en el barrio de Arganzuela, Madrid, por 880.000 euros para convertirla en cinco viviendas. La inversión total de Mariano, incluyendo la reforma, asciende a 1.200.000 euros. Prevé vender cada piso por 300.000 euros y obtener un beneficio de 300.000 euros tras la operación. Mariano afirma que esta estrategia de transformar locales en viviendas es cada vez más común entre inversores.

La vivienda. Ay, la vivienda. Es el tema. A veces, el monotema —sobre todo, cuando uno se adentra en grupos con más de 30 años—. Ese rango de edad está obsesionado —con toda razón— con ella. Que si está imposible comprarse un piso en el centro de Madrid, que si nos vamos a tener que ir a Toledo —y ojo, que Toledo también está caro—, que si el alquiler también está por las nubes... En fin, qué les vamos a contar que no sepan (o escuchen) en su día a día.

Y la realidad no desmiente todas esas conversaciones. En el centro, los inversores han entrado para cambiarlo de arriba a abajo. La prueba es esta guardería situada en Acacias, en el madrileño barrio de Arganzuela. Hasta hace unos meses, era sólo un centro educativo. Pero, en muy poco tiempo, se convertirá en vivienda.

Lo cuenta Mariano, un inversor, que la ha comprado a razón de 880.000 euros. “Vamos a generar 300.000 euros de beneficio con ella”, cuenta en un vídeo de la red social TikTok. Y apostilla. El dinero no lo va a hacer educando niños ni formando a las nuevas generaciones. No. Su idea es otra. Convertir el espacio donde antes jugaban los críos en cinco viviendas.

“Aquí tendremos la cocina, a continuación añadiremos el salón junto a la puerta de entrada. Esto será la cama y a continuación el baño”, va desvelando el bueno de Mariano en el vídeo. “Esta distribución la repetiremos en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, que aunque tienen una distribución diferente, también tendrá su habitación y su baño”.

A Mariano, sin duda, le salen las cuentas. Hacer cada vivienda le ha costado 65.000 euros (325.000 euros en total). Si a eso se suman los 880.000 euros de la compra, Mariano ha invertido un total de 1.200.000 euros. Hasta aquí, los gastos -que no son pocos-.

A partir de aquí, lo que va a generar. “Como cada piso lo vamos a vender por 300.000 euros, generaremos más de un millón y medio de euros. Es decir, 300.000 euros de beneficio con esta guardería. Y esto lo ha conseguido gracias a la ayuda de Pau, de Inversor Pro, comenta en el vídeo.

Entonces, Mariano hace su aparición en el vídeo y avisa. “Mariano no es el único. Hay mucha gente haciendo esto”. Y te insta a hacer lo mismo a través de su cuenta en la red social de TikTok, donde da consejos a futuros inversores como él o Mariano.