Ludi, la veinteañera que ahorró 50.000 euros en cuatro años para comprarse un piso en Madrid: “Nada de bares ni de cenar fuera”

Las claves

Las claves Generado con IA Ludi, una joven argentina, ahorró más de 50.000 euros en cuatro años para comprar un piso en Madrid, compartiendo su historia en TikTok. Logró ahorrar trabajando en un hotel con alojamiento y comida incluidos, y luego compartiendo piso en Madrid para reducir gastos al máximo. Su método consistió en una estricta disciplina financiera, evitando gastos en ocio y ropa innecesaria, y manteniendo un objetivo claro de ahorro mensual. Ludi reconoce que su salario era superior al mínimo y que no tener hijos ni pareja facilitó alcanzar el objetivo de comprar vivienda propia.

Llegó a España en mayo de 2022 con una maleta, 4.000 euros y un objetivo claro: comprarse una vivienda.

Cuatro años después, Ludi ha conseguido reunir más de 50.000 euros para dar la entrada de un piso en Madrid, una historia que ha compartido en TikTok y que ha despertado la curiosidad de miles de usuarios.

Tras hacerse viral contando que había comprado una vivienda con solo 28 años, muchos le preguntaron cómo había conseguido ahorrar esa cantidad viviendo de alquiler en una de las ciudades más caras de España.

La joven ha decidido responder mostrando las cuentas y explicando los sacrificios que hizo durante esos años.

Su método combina un primer empleo en el que apenas tenía gastos, años compartiendo piso en Madrid y una disciplina férrea con el dinero. “Tenía muy claro a dónde tenía que ir”, asegura.

Primer impulso

Ludi explica que llegó desde Argentina con 4.000 euros y encontró un trabajo de temporada como animadora en un hotel cerca de Barcelona. Durante seis meses trabajó seis días a la semana, pero el alojamiento y la comida estaban incluidos.

Eso le permitió guardar prácticamente todo su sueldo. Según detalla, cobraba alrededor de 1.400 euros al mes y gastaba menos de 200.

Al finalizar la temporada había conseguido ahorrar unos 9.600 euros, a los que sumó otros 2.700 por trabajar un sexto día semanal, festivos y horas nocturnas.

Compartir piso

Ya instalada en Madrid, nunca alquiló una vivienda para ella sola. Siempre optó por una habitación compartida para reducir al máximo los gastos.

El primer año pagaba unos 400 euros por la habitación y calcula que destinaba otros 400 euros al resto de gastos mensuales. Con un sueldo que sitúa en torno a los 2.000 euros, asegura que conseguía ahorrar aproximadamente 1.200 euros cada mes, lo que supuso unos 14.400 euros al finalizar el año.

Objetivo fijo

Durante el tercer y parte del cuarto año aumentó ligeramente el precio de la habitación hasta los 500 euros, aunque mantuvo el resto de gastos bajo control.

Su meta era ahorrar alrededor de 1.000 euros mensuales. Para lograrlo eliminó prácticamente todo el gasto en ocio. “Nada de ir a bares, nada de ir a cenar fuera. La ropa, solo la necesaria”, explica.

No rendirse

Hubo momentos en los que pensó que nunca llegaría a comprar una vivienda. Mientras ella conseguía ahorrar alrededor de 1.000 euros al mes, veía cómo el precio de los pisos seguía aumentando.

“Sentía que el objetivo se me iba más lejos de lo que yo avanzaba”, reconoce.

Aun así, decidió seguir con el plan y terminó reuniendo más de 50.000 euros, suficientes para comprar su vivienda.

“La cuenta sí da”

Tras recibir comentarios de usuarios que dudaban de sus cifras, Ludi publicó un segundo vídeo detallando todos los ingresos y gastos de esos cuatro años.

La joven admite que entiende que muchas personas no puedan ahorrar esa cantidad porque cobran el salario mínimo, pero recuerda que ella siempre percibió un sueldo superior.

También explica que tomó decisiones personales que facilitaron ese ahorro, como no tener hijos y comprar la vivienda ella sola, sin ayuda de una pareja.

“Este vídeo no es para tirar a nadie para abajo”, concluye. “Con esfuerzo, moviéndote y estudiando se puede llegar a ganar más y acercarte a ese objetivo”.