España cambia los semáforos tal y como los conoces: busca disminuir los conflictos entre vehículos y peatones

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado cambios en el Reglamento General de Circulación que modifican el funcionamiento de algunos semáforos en España. A partir del 1 de octubre de 2026, ya no coincidirá la luz ámbar intermitente para vehículos con el semáforo verde para peatones en los cruces. El objetivo es reducir los conflictos y atropellos en las intersecciones, aumentando la protección para peatones y ciclistas. La reforma también introduce nuevas obligaciones para usuarios de patinetes eléctricos, ciclistas y motoristas, así como cambios en el uso del cinturón de seguridad y la circulación urbana.

El Gobierno ha aprobado una modificación del Reglamento General de Circulación que introduce cambios en el funcionamiento de algunos semáforos en España.

La nueva normativa entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y forma parte de un paquete de medidas destinado a mejorar la seguridad vial.

Entre las novedades destaca una que afectará directamente a los cruces regulados por semáforos. A partir de esa fecha, como norma general, ya no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con el semáforo verde para los peatones.

El objetivo es reducir el riesgo de atropellos en los giros y ofrecer una mayor protección a los usuarios más vulnerables de la vía, especialmente peatones y ciclistas.

Qué cambia

Hasta ahora era habitual encontrar cruces en los que los vehículos podían girar con la luz ámbar intermitente mientras los peatones cruzaban con el semáforo en verde.

Con la nueva regulación, esa coincidencia dejará de ser la norma. Además, la fase de ámbar intermitente deberá estar precedida por una luz roja fija para los vehículos.

Más seguridad

El Ministerio del Interior explica que este cambio busca disminuir los conflictos entre vehículos y peatones en las intersecciones, uno de los puntos donde se producen numerosos accidentes en las ciudades.

La modificación forma parte de la actualización del Reglamento General de Circulación, que presta especial atención a la protección de los denominados usuarios vulnerables de la vía.

Desde octubre

La nueva regulación comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026, aunque el real decreto contempla un periodo transitorio para algunas medidas relacionadas con motocicletas y vehículos de movilidad personal, que entrarán en vigor en 2027.

Junto a este cambio en los semáforos, el reglamento incorpora otras novedades, como nuevas obligaciones para usuarios de patinetes eléctricos, ciclistas y motoristas, además de modificaciones en materia de cinturón de seguridad y circulación urbana.