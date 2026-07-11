Dani Martín, 49 años: “Tenía 57 llamadas perdidas de mi madre. Antes de hablar con ella sabía que no me iba a gustar"

Las claves

Las claves Generado con IA Dani Martín relata el duro momento en que recibió la noticia de la muerte de su hermana Miriam, marcada por 57 llamadas perdidas de su madre. El cantante describe cómo la pérdida de su hermana a los 17 años supuso un antes y un después en su vida personal y familiar. Las primeras Navidades tras la muerte de Miriam fueron especialmente difíciles, pero con el tiempo y el trabajo emocional, la familia ha recuperado la celebración. Dani Martín se convirtió en el pilar de apoyo para sus padres y afirma que mantiene viva la memoria de su hermana en su día a día.

Dani Martín es una de las personas más reconocidas del panorama musical a nivel nacional. Sin embargo, su vida no ha sido nada fácil y ha tenido que lidiar con duros golpes a lo largo de su carrera.

La muerte de su hermana Miriam marcó un antes y un después en su vida. El cantante ha recordado uno de los episodios más duros de su vida al rememorar cómo recibió la noticia de su fallecimiento, cuando ella tenía 34 años y él apenas 17.

El artista se abrió sobre ese momento durante su participación en el programa 100% Únicos, donde relató que todo cambió al ver decenas de llamadas perdidas de su madre.

57 llamadas perdidas

Dani Martín reveló que se enteró del fallecimiento de su hermana por su teléfono móvil. "Yo estaba durmiendo. Y el teléfono estaba en el salón. Yo ya vivía solo. Me enteré porque miré el teléfono móvil y tenía 57 llamadas perdidas de mi madre”, ha comentado.

Tras ver esta situación, supo que algo malo había pasado: “Antes incluso de devolver la llamada a mi madre, ya sabía que iba a recibir una contestación que no me iba a gustar”. Desgraciadamente, todos sus presagios se cumplieron.

Navidades

Los primeros meses fueron los más duros. Su hermana murió en febrero de 2009, y diez meses después llegaron las Navidades. Una época que fue especialmente difícil y que se han podido volver a recuperar hasta hace muy poco.

“Las primeras Navidades cuesta celebrarlas. Pero con el paso del tiempo, si te trabajas emocionalmente, aceptando lo que ha pasado y sabiendo que no te queda otra que seguir disfrutando de la vida, porque es mucho mejor sonreír, reír y pasarlo bien que vivir instalado en la tristeza, todo va cambiando. Desde hace un par de años volvemos a celebrarlas, nos reímos y nos lo pasamos bien”, ha expresado.

Pilar familiar

Tras este suceso, el cantante pasó a ser el pilar fundamental para su familia, sobre todo para sus padres. Pese a estar en su peor momento y estar devastado por el duelo, tomó la decisión de adoptar el rol de alegrar la vida a sus progenitores.

Pese a haber pasado ya 17 años, Dani Martín tiene claro que tendrá a su hermana siempre en el corazón. Es por esto, que confiesa que piensa en ella todos los días y que la tiene siempre presente. "Está en el olor de mis padres, en los domingos cuando hablo con ellos, en un montón de recuerdos", ha confesado con emoción.