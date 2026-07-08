Epifanio, el maestro de 90 años que renuncia a que su nombre sustituya al de Serrat en Algete: "Daba clases a los necesitados"

Las claves

Las claves Generado con IA Epifanio Mateo Fernández, conocido como 'Pifa', es un maestro de música de 90 años que ha dedicado su vida a la enseñanza y la composición en Algete. El Ayuntamiento de Algete propuso sustituir el nombre del auditorio Joan Manuel Serrat por el de Epifanio, pero él ha renunciado a este reconocimiento. Durante décadas, Epifanio ha enseñado música de manera altruista, fundando y dirigiendo agrupaciones y bandas, y componiendo himnos populares en la región. Su carrera ha sido reconocida institucionalmente con la Medalla de Bronce al Mérito Cultural y el título de Hijo Predilecto de Algete.

En los últimos días, el nombre de Cruz-Epifanio Mateo Fernández ha aparecido en titulares después de que el Ayuntamiento de Algete aprobara sustituir el nombre del auditorio Joan Manuel Serrat por el suyo.

El revuelo provocado dio paso a la renuncia de Mateo a este reconocimiento. Más allá del debate, también ha despertado la curiosidad de muchos que no son vecinos de Algete, ¿quién es 'Pifa' Mateo?

A punto de cumplir 91 años el próximo mes de septiembre, Epifanio ha dedicado prácticamente toda su vida a la música.

Profesor, compositor, saxofonista y director de bandas, durante décadas ha enseñado a tocar a varias generaciones de vecinos de Algete, ha fundado agrupaciones musicales y ha compuesto himnos que hasta estos días siguen interpretándose en pueblos y barrios madrileños.

Con apenas ocho años ingresó en la rondalla La-Sol-Mi, fundada en los años cuarenta en Algete por su maestro, Rafael Pillado Mourelle. Y en 1982, según cuenta Epifanio en su propia web, acabaría recuperando esa misma agrupación décadas después.

Música & pasión

En 1982 la refundó y, a partir de 1990, la transformó en una orquesta integrada en la Federación Española de Guitarra e Instrumentos de Plectro (FEGIP).

Su formación continuó con estudios de guitarra junto a Daniel Fortea y, más tarde, de saxofón, instrumento con el que obtuvo la titulación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

También cursó Pedagogía Musical en la Escuela Superior de Pedagogía Musical y en el Conservatorio Profesional de Música de Madrid, una formación que marcaría el rumbo de toda su carrera.

Epifanio 'Pifa' Mateo Web Epifanio Mateo

Lejos de dedicarse únicamente a los escenarios, optó por la enseñanza. En 1982 fundó y asumió la dirección de la Banda de Música Villa de Algete, que dirigió hasta el año 2000.

Tres años después fue profesor cofundador de la Escuela Municipal de Música Andrés Segovia, donde impartió clases hasta 1997. Ya en 2006 comenzó a dirigir la Banda de Música Villa de Fuente el Saz y hasta el 2024, casi ayer.

Su sobrino Jorge, en conversación con este medio resume un poco su currículum: "Se pasó la vida de manera altruista, dedicada a la música". Recuerda que durante años tuvo que compatibilizar las clases con un trabajo en una editorial y largos desplazamientos diarios.

Sin embargo, en lo que Jorge pone más énfasis es en su manera de actuar durante su vida: "Dio clases a gente que no tenía ni un duro, de manera totalmente desinteresada", asegura su sobrino. También, cuenta, despertó el interés por la música en varios miembros de su propia familia.

De hecho, él mismo sigue tocando hoy el bombo gracias a esa afición que, asegura, le inculcó su tío: "Mis hijas ahora lo dejaron, y yo sigo en esto, tuve que ensayar todo un verano sin tener conocimientos musicales para sacar una melodía", recuerda.

Otro de los pasajes entrañables que Jorge repasa es la pasión de 'Pifa' por el fútbol; tanto es así que terminó siendo presidente del Algete. Durante su mandato el club en la temporada 79/80 consiguió salir campeón en 3.ª regional siendo hasta la fecha el mayor logro conseguido.

El carácter de Epifanio también queda reflejado en su propia página web. Se puede acceder gratuitamente a disposición del público a una treintena de partituras compuestas por él, todas registradas, con una única condición: que se utilicen "siempre con fines educativos o meramente lúdicos" y sin ánimo de lucro.

Entre sus composiciones figuran el pasodoble-himno Villa de Algete, la marcha-himno Fuente el Saz del Jarama, el pasodoble Moratalaz —convertido con el tiempo en un himno oficioso del barrio madrileño—, además del Himno al Santísimo Cristo de la Esperanza de Algete, el Himno al C.D. Algete o el Himno a la Virgen de la Antigua, patrona de Vicálvaro.

Recorte de periódico local, sobre la tarea de Epifanio en la Banda Municipal de Algete Cedida

Pero si hay una que merece la atención y primera en su lista es un pasodoble flamenco dedicado a Mercedes, su esposa.

Reconocimientos

Su trayectoria también ha sido reconocida por las instituciones. En 2008, recibió la Primera Medalla de Bronce al Mérito Cultural concedida por el Ayuntamiento de Algete y, posteriormente, fue nombrado Hijo Predilecto de la Villa, distinciones que reconocen décadas dedicadas a la enseñanza, la composición y la promoción de la música en el municipio.

Precisamente por esa trayectoria, la familia insiste en que Epifanio nunca buscó la polémica que se ha generado estos días. Jorge asegura que "en ningún caso" su tío quiso verse envuelto en un debate político y sostiene que el reconocimiento a su figura no es lo que genera discusión entre los vecinos.

A su juicio, el debate está en la elección del antiguo auditorio Joan Manuel Serrat para sustituir su denominación por la de Mateo.

Además, explica que ese espacio está actualmente más acondicionado como gimnasio que como auditorio y que, si algún día el nombre de su tío queda ligado a un edificio municipal, a la familia le gustaría que fuera un espacio realmente vinculado a la cultura y a la música.

El reconocimiento a Cruz-Epifanio Mateo Fernández, más allá del nombre de un edificio, está en boca de los vecinos que en más de un bar del municipio declaran "hombre, como para no darle no 1, sino 5 reconocimientos".