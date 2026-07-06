Las marcas del suelo que cubren el Metro de Madrid no están de decoración: el curioso significado que esconden

Algunos ejemplos de pavimento podotáctil en la Línea 7 de Metro de Madrid. I.G.

Las claves

Las claves Generado con IA Las marcas en el suelo del Metro de Madrid no son decorativas, sino que indican zonas seguras, accesos y puntos de espera. El pavimento podotáctil, con relieve y colores contrastantes, ayuda a personas con discapacidad visual a orientarse y detectar peligros. Las franjas amarillas en andenes y escaleras advierten sobre límites de seguridad tanto a personas videntes como invidentes. Elementos como máquinas de tickets y extintores están señalizados para ser detectados fácilmente por personas ciegas, mejorando la accesibilidad.

Todo el suelo del Metro de Madrid está lleno de parches con puntos en relieve, tiras de un material distinto al suelo y zonas con unas pequeñas protuberancias que sobresalen unos milímetros en algunos pasillos y andenes.

Quizá quien está acostumbrado a coger los trenes de las diferentes líneas del suburbano todos los días, con las prisas, no ha reparado en su existencia. Puede que algún curioso se haya preguntado cuál es su funcionamiento al quedarse atascado en una de ellas con alguna maleta.

Sin embargo, no son meramente decorativas, como podría parecer, sino que esconden un significado más importante de lo que muchos pueden creer.

Y es que, como han explicado desde Metro de Madrid en un vídeo difundido en sus redes sociales, indican zonas seguras, accesos, puntos de espera y, en ocasiones, sirven de guía para personas que se orientan utilizando un bastón.

Hay de varios tipos. Se diferencian, sobre todo, en su tamaño y su color.

Por una parte, están las franjas amarillas, de este color tan llamativo y con puntos o líneas con un notable relieve al tacto. Estas marcas avisan de los límites de seguridad. Por eso, se ubican al inicio y al final de las escaleras y justo al borde del andén, en la zona que limita con las vías.

Hacen, así, una doble función: avisan a personas invidentes de por dónde no deben pasar o, al menos, de dónde deben tener cuidado por peligro de caída o accidente (en el caso de las ubicadas en las escaleras), y a quienes ven mediante su color.

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Por otro lado, está el denominado pavimento podotáctil. Se llama así a las superficies con relieve en el suelo que permiten a las personas con discapacidad visual orientarse y detectar peligros. Se percibe mediante la planta de los pies o el bastón blanco, y suele presentar un color de alto contraste para quienes tienen baja visibilidad.

Este tipo de pavimento es el que más cubre los pasillos del suburbano, pues mediante franjas de líneas negras —en su mayoría— con relieve indican los caminos seguros por los que se puede circular sin peligro.

En algunos tramos las líneas cambian a puntos. Se trata de una diferencia para avisar de cruces. Así, este encaminamiento crea rutas accesibles para que personas ciegas se orienten con autonomía.

También en las escaleras fijas se ubican tiras antideslizantes en cada peldaño. Estas sirven para la prevención de caídas, pues al estar fabricadas con materiales rugosos, aumentan la tracción del calzado. Esto reduce drásticamente el riesgo de resbalones y tropiezos, siendo fundamental en días de lluvia o cuando el suelo se ensucia.

🙂 ¿Te has fijado en estas marcas a tus pies?



🦯 Cada una tiene un propósito: indican zonas seguras, accesos, puntos de espera y en muchos casos sirven de guía para personas que se orientan usando bastón.



👍 Descúbrelas en este vídeo. pic.twitter.com/P69HpYAXya — Metro de Madrid (@metro_madrid) July 1, 2026

También hacen una función de señalización visual, ya que, al ser de colores llamativos y contrastantes, los usuarios pueden calcular la distancia exacta entre cada escalón. Es una ayuda a la hora de evitar pasos en falso mientras se sube o baja deprisa.

Por último, para las personas con discapacidad visual también hace su función como un indicador de peligro. Así también pueden detectar el inicio y el final de cada peldaño utilizando el bastón o los pies.

Elementos señalizados

Hay elementos como máquinas expendedoras de tickets o bancos en andenes en los que también hay algunas placas naranjas (normalmente) de pavimento podotáctil.

Y es que algunas piezas que integran el mobiliario del suburbano se encuentran 'protegidas' de alguna manera para que las personas ciegas puedan detectarlas y evitar golpearse contra ellas. Es el caso de los extintores, que están señalizados con unas barras de metal que llegan hasta el suelo.

También de metal hay unos elementos que parecen bancos, pero realmente no lo son. Se llaman apoyos isquiáticos y están pensados para quien no puede estar mucho tiempo de pie o no le resulta cómodo utilizar un asiento.

Diseñado a unos 70-75 cm del suelo, sostiene la zona de la cadera, descargando el peso sobre los huesos isquiones sin necesidad de sentarse por completo. De esta manera, permiten descansar sin llegar a sentarse.

Y es que, en ocasiones, los detalles más discretos son los que hacen que un espacio público sea verdaderamente accesible para todos. De hecho, como han recordado desde el Metro de Madrid, "el metro también se entiende mirando el suelo".