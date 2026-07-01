Julián Puente, el comisario relegado a Tetuán por "acoso" a sus agentes: el 39% estaba en riesgo "alto" de sufrir ansiedad

El SUP advirtió que Puente ya acumulaba incidentes similares en anteriores destinos, donde los agentes incluso evitaban usar los baños por miedo al hostigamiento.

El Sindicato Unificado de Policía denunció represalias laborales, retirada de sillones para embarazadas y negativa a adaptar puestos a agentes próximos a la jubilación.

Un informe de Riesgos Laborales reveló que el 39% de los policías bajo su mando presentaba riesgo alto o muy alto de sufrir ansiedad generalizada.

Julián Puente, excomisario jefe en el Senado, fue trasladado a la comisaría de Tetuán tras numerosas quejas de sus agentes por acoso y mal ambiente laboral.

El mando policial que estaba hasta hace escasas semanas al frente de la Comisaría Especial del Senado, Julián Puente, ha sido enviado a la Comisaría del distrito madrileño de Tetuán.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el alto funcionario ha sido reubicado tras las numerosas quejas de sus agentes en la comisaría de la Cámara Alta. Sin embargo, allí no será comisario jefe.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció la "situación insostenible" que vivían los policías allí destinados bajo las órdenes de Puente.

Tanto fue así que el sindicato mayoritario de la Policía exigió la intervención "urgente" del Ministerio del Interior, ante la "grave situación de acoso, estrés y malestar generalizado" de los agentes que allí trabajaban.

De hecho, un informe elaborado por Riesgos Laborales, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, pone de relieve que el 39% de los uniformados que prestaron servicio estaban en "riesgo alto y muy alto" de sufrir ansiedad generalizada.

Asimismo, el 30% estaba también en riesgo "alto y muy alto" de padecer disonancia emocional, un malestar psicológico en el que se expresan emociones y comportamientos que no se corresponden con los sentidos.

Algunos de los aspectos que denuncia el sindicato policial son los cambios de puestos de trabajo como "represalias por conciliación", la retirada de los sillones de descanso que facilitaban el descanso a mujeres embarazadas, calificándolo como un "ataque a la salud laboral", y la negativa de adaptación de puesto a los agentes cercanos a la jubilación.

Historial

El SUP ya advirtió que el caso de Puente en el Senado "no es aislado". La organización sindical asegura que el mando policial dejó un "reguero de incidencias" en sus anteriores destinos.

El sindicato solicitó una evaluación psicosocial en julio de 2024, cuando este alto funcionario dirigía la Comisaría Local de Leganés.

Atendiendo a lo denunciado por el SUP, en las citadas dependencias policiales había un "miedo infundido" bajo la apertura y "amenaza constante" de expedientes disciplinarios.

Los agentes evitaban acudir a los baños de las dependencias policiales por "miedo" a encontrarse con el mando policial o sufrir nuevos episodios de hostigamiento.