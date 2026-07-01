El Gobierno lo confirma: la gasolina te costará menos desde ya y hasta el próximo octubre con una rebaja de 15 céntimos

Un hombre echando carburante a su vehículo. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno prorroga las ayudas al combustible hasta septiembre, con descuentos de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. El decreto incluye una cláusula para reactivar las ayudas si los precios de los carburantes suben más de un 15% interanual. La CNMC vigilará los márgenes de las gasolineras y permitirá a los consumidores reclamar ante posibles abusos. El impuesto sobre la producción de energía eléctrica se reducirá progresivamente hasta desaparecer en 2028.

El Gobierno ha aprobado este lunes la extensión del real decreto-ley de medidas anticrisis. El Ejecutivo prorroga hasta septiembre las ayudas al combustible , aunque las irá retirando de forma progresiva.

La bonificación será de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, y desaparecerá en octubre salvo que vuelvan a dispararse los precios.

Descuentos graduales

El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto para mantener las ayudas a los carburantes hasta septiembre dentro del paquete de medidas para hacer frente al impacto económico derivado de la situación en Oriente Medio.

Sin embargo, el apoyo será decreciente y desaparecerá de forma escalonada durante el verano.

En julio, la bonificación será de 15 céntimos por litro; en agosto se reducirá a 10 céntimos y en septiembre quedará en 5 céntimos. A partir de octubre dejará de aplicarse.

Cláusula activable

El decreto incorpora un mecanismo para reactivar las ayudas si los precios de los carburantes vuelven a aumentar con fuerza.

Si la inflación de los combustibles supera el 15% interanual, el Ejecutivo podrá recuperar descuentos de hasta 20 céntimos por litro.

Vigilancia en gasolineras

Otra novedad es la incorporación de un sistema de control de márgenes en las estaciones de servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargará del seguimiento de los márgenes brutos de las gasolineras para detectar posibles comportamientos irregulares.

Se publicará un listado de estaciones con prácticas anómalas y los consumidores podrán presentar reclamaciones cuando se detecten posibles abusos.

Impuesto eléctrico

El Consejo de Ministros también ha aprobado una eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una medida reclamada por el sector energético. El impuesto se sitúa en un 7 por ciento y se reducirá hasta aproximadamente el 5 por ciento durante la segunda mitad de 2026. En 2027, bajará al entorno del 3,5 y desaparecerá en 2028.

Sectores prioritarios

Mientras las ayudas para los hogares se irán reduciendo, el Gobierno mantendrá el apoyo íntegro al transporte profesional y a sectores como la agricultura y la pesca durante este periodo