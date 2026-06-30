Carlos, Luis y Ángel cierran "el mejor concesionario de España" y despiden a sus 170 empleados: muchos clientes, sin sus coches

Cobendai fue reconocido en 2025 como "Dealer of the Year" por Hyundai España, contraste con su actual crisis y el cierre de sus puntos de venta.

Los empleados afectados han recibido sus cartas de despido tras meses de incertidumbre y salarios pendientes, y temen que la recuperación de su dinero se demore en FOGASA.

Numerosos clientes denuncian haber pagado vehículos que nunca recibieron, mientras la empresa acumula impagos de nóminas y entra en preconcurso de acreedores.

El grupo Cobendai cierra sus concesionarios y despide a los 170 empleados, alegando motivos económicos, productivos y organizativos tras fracasar la negociación del ERE.

El grupo de concesionarios Cobendai comunica el despido de los 170 trabajadores de su plantilla mediante despidos "objetivos por causas económicas, productivas y organizativas", después de que concluyera sin acuerdo la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa.

Los despidos llegan dos meses después de que EL ESPAÑOL publicara la noticia de Cobendai con las primeras denuncias de clientes que aseguraban haber pagado vehículos que nunca recibieron.

Con el paso de las semanas, el foco se trasladó a la situación interna de la empresa, con impagos de salarios, el preconcurso de acreedores y, ahora, el despido de la plantilla.

El cierre de los puntos de venta, las llamadas no contestadas a los clientes, la falta de insumos en los talleres y las nóminas impagadas han marcado estos meses que muchos empleados califican de "incertidumbre y desesperación".

A finales de abril, Cobendai comunicó a la plantilla el preconcurso de acreedores y su intención de tramitar un expediente de regulación de empleo, una negociación que finalmente ha concluido sin acuerdo.

Según explica a este diario Ana, la abogada que representa a los trabajadores en la mesa negociadora, la empresa ha optado finalmente por extinguir los contratos mediante despidos 'objetivos', - no improcedentes- tras fracasar las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas.

Muchos de los trabajadores reciben las cartas de despido después de acumular entre tres y cuatro nóminas pendientes de cobro. Durante este tiempo han continuado acudiendo a sus puestos de trabajo o pidiendo cartas de exoneración, mientras esperaban una resolución sobre el futuro de la empresa.

Objetivo versus improcedente El despido objetivo puede ser aplicado por la empresa cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Con carácter general, conlleva una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. El despido improcedente es la calificación que puede realizar un juzgado —o reconocer la propia empresa— cuando considera que el despido no está justificado o no cumple los requisitos legales. En ese caso, la empresa puede optar entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización prevista legalmente, que con carácter general es de 33 días por año trabajado para el tiempo trabajado.

"Toda una vida, más de 30 años para verte en la calle, sin un duro y sin nada", resume uno de los empleados consultados por este periódico tras conocer el resultado de la negociación.

Una de las mayores preocupaciones de los empleados es ahora cuándo podrán recuperar las cantidades pendientes: "Al final todo va a parar a FOGASA y eso va para largo", resume la abogada.

Trabajadores de Cobendai, el pasado 19 de junio en las oficinas de la calle Sepúlveda Cedida

La empresa había comunicado inicialmente que las cartas de despido serían entregadas el pasado 26 de junio. Sin embargo, un día antes se informó a la representación de los trabajadores que se retrasaba el proceso alegando que no se había podido finalizar la "documentación individual necesaria para cada empleado".

Durante las últimas semanas, los trabajadores reclamaban mayor transparencia sobre la evolución del proceso y han ido compartiendo toda la información de la que iban disponiendo a través de grupos de WhatsApp ante la incertidumbre que, declaran, tenían durante este tiempo.

Dealer of the Year

Esta situación contrasta con la imagen de la compañía el año pasado. En 2025, Hyundai Motor España distinguió a Cobendai con el premio Dealer of the Year (DOTY) 2025, un reconocimiento que la marca concede a sus concesionarios más destacados y que evalúa indicadores como el volumen de ventas, la atención al cliente, el cumplimiento de la identidad de marca y la adhesión a sus estándares corporativos.

En declaraciones publicadas el pasado 22 de junio, Hyundai España señaló que los casos pendientes de los clientes afectados se estaban gestionando "de manera casi individual" y que seguía trabajando para dar una solución a los afectados, aunque reconocía que el proceso estaba siendo lento debido a las circunstancias.

Imagen tomada el el concesionario de Sinesio Delgado Cedida

Tres meses después de que los primeros clientes comenzaran a denunciar que habían pagado por vehículos que nunca recibieron, la crisis del Grupo afecta a los trabajadores con el despido 'objetivo' que están recibiendo. En paralelo, los empleados han compartido imágenes de los últimos días en donde muestran que en el concesionario ubicado en Sinesio Delgado, se han retirado casi la totalidad de los coches que estaban exhibidos.

EL ESPAÑOL ha intentado recabar la versión de los abogados que representan al Grupo Cobendai pero al momento de esta publicación no se ha obtenido respuesta alguna.