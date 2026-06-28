El grado de FP mejor pagado de España: con gran empleabilidad y sueldos de hasta 3.000 euros al terminar la formación

Las claves

Las claves Generado con IA Los grados de Formación Profesional (FP) relacionados con informática, como DAM y DAW, son los más demandados y mejor pagados en España. Los sueldos en estos ciclos pueden alcanzar hasta 3.300 euros brutos mensuales para perfiles especializados y con experiencia. Otras FP con alta empleabilidad y buenos salarios son Administración y Finanzas, así como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. La FP ha crecido hasta los 1,2 millones de estudiantes en España, con una tasa de empleabilidad superior al 73% en 2026.

Muchos estudiantes deben decidir para el curso que viene entre dos opciones: un grado universitario o cursar un ciclo de Formación Profesional (FP).

Los estudios de Formación Profesional están ganando protagonismo en estos últimos años gracias a los salarios y la alta empleabilidad y la creciente demanda de profesionales por parte de las empresas.

A día de hoy, los ciclos más solicitados son los relacionados con el desarrollo de software, el ámbito sanitario y la administración, en los que en ciertos casos se alcanzan los 3.300 euros brutos mensuales

Las más solicitadas

Entre las titulaciones con mayor demanda destacan los ciclos superiores vinculados a informática.

En este ámbito destacan el Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) Y el Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), especialidades que están orientadas a la programación y al desarrollo de soluciones digitales.

Sueldo

En cuanto al salario, los profesionales que empiezan en su carrera profesional pueden situarse entre 1.600 y 3.300 euros brutos mensuales, dependiendo del nivel de especialización, la experiencia y la empresa.

En el escalón de debajo aparecen los relacionados con la Administración y Finanzas, una formación que requiere mucho personal, ya que las empresas necesitan empleados que sean capaces de gestionar la documentación, los recursos humanos o la contabilidad. En este caso, los salarios se sitúan entre 1.600 y 2.500 euros brutos al mes.

Otra especialidad es la de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), una profesión con contratación elevada debido al crecimiento de hospitales y residencias y al envejecimiento de la población. En este aspecto, las remuneraciones se sitúan entre 1.500 y 2.100 euros mensuales.

Crecimiento

En estos últimos años, la FP ha crecido hasta llegar a 1,2 millones de estudiantes. Uno de los factores más importantes es la tasa de empleabilidad que supera el 73% en 2026.

Las empresas demandan perfiles técnicos capaces de incorporarse rápidamente al mercado laboral y con experiencia práctica, algo que la FP proporciona gracias a los periodos de formación en empresas y a su orientación profesional.