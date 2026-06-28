Gianfranco, el veinteañero que ha logrado comprarse una vivienda: "Me gasté más de 50.000 € solo en la entrada"

Las claves

Las claves Generado con IA Gianfranco, fotógrafo e influencer de 27 años, logró comprarse una vivienda en Madrid tras dos años de búsqueda. El desembolso inicial superó los 50.000 euros solo en la entrada y los impuestos, dejando al joven casi sin ahorros. La compra de la casa le supuso una gran presión económica y creativa, provocándole ansiedad y síndrome del impostor. Gianfranco destaca el reto de la independencia y el alto coste de la vivienda para los jóvenes en Madrid.

Comprarse una casa en Madrid antes de los 30 se ha convertido casi en un deporte de riesgo. Por eso, cuando alguien lo consigue, la historia se vuelve viral.

Es el caso de Gianfranco (@gianfribul), un fotógrafo, creador de contenido e influencer que celebró su primer aniversario como propietario.

"¿Cuántas veces habré querido decir esto?: Te doy la bienvenida a mi casa de Madrid", arranca Gianfranco en uno de sus vídeos más sinceros, donde abre las puertas de su hogar y, de paso, su cuenta bancaria, para visibilizar lo que hay detrás del "sueño" inmobiliario.

Dos años de búsqueda

La odisea no fue un camino de rosas. Gianfranco confiesa que estuvo dos años buscando piso, sufriendo en primera persona la ley de la selva del mercado madrileño: "No paraban de quitarme los pisos que más me gustaban y los precios seguían subiendo".

Estuvo a punto de rendirse, pero entonces apareció la oportunidad. Eso sí, el "hachazo" financiero fue monumental.

#comprarcasa #madrid #fotografo #fotografia #decoracion #españa ♬ sonido original - gianfri 📷 Fotografia @gianfribul Hace 1 año cumplí mi sueño de comprar mi casa con solo 27 añitos 🏠🥹 Y sí, da muchísimo miedo hacerlo completamente solo 😬 Es un logro increíble. Pero no todo es tan bonito como parece... 👉🏽 Me dejé casi todos mis ahorros y me quedé con lo justo para unos meses. 👉🏽 Me gasté más de 50.000 euros solo en la entrada y en los impuestos... Una locura... 💸 👉🏽 Súmale ser autónomo y no saber cuándo cobro las facturas 👉🏽 Llevo un año construyendo mi nuevo hogar y no he tenido tiempo para crear contenido como me gustaría ¿Me arrepiento de haberlo hecho? 🔥 En absoluto, lo volvería a hacer una y mil veces. Ha sido un año durísimo, pero es una inversión para poder mejorar mi vida y mi contenido. 🔥 Sigue dando miedo tener que lidiar con la inestabilidad económica mientras asumo unos gastos enormes... Pero mi techo me lo pongo yo y eso es lo que me hace luchar por llegar más lejos 🔥 No hay momento perfecto para nada. Podría haber esperado a que los precios bajaran... Pero eso habría hecho que estuviera 2 años o más esperando, en vez de vivir mi vida. Así que ese fue mi momento. 🔥 Disfruto día a día del proceso de construir mi vida y depender solo de mí y de nadie más. 🏠 Por fin mi casa parece un hogar y ya me siento con mucho más tiempo para crear contenido más top... Así que, te doy la bienvenida a mi casita 🥰 *Y no, no vivo en el centro, pero está todo igual de caro jajajaja #comprarpiso

El joven influencer es muy transparente con el desembolso inicial: "Solo en la entrada y en los impuestos más de 50.000 euros. Básicamente, todos mis ahorros. Me quedé con lo justo para unos meses", confiesa el fotógrafo.

Salud mental

Tener un piso propio en la capital a los 27 años (edad con la que firmó) es "una locura, aunque debería ser lo más normal". Sin embargo, el esfuerzo le ha pasado factura a nivel creativo y personal.

Durante este primer año, Gianfranco ha tenido que volcarse en trabajos y colaboraciones externas para "recuperarse de este palacio económico", lo que le ha generado bastante ansiedad por no poder mimar su propio contenido y un inevitable síndrome del impostor.

Por suerte, tras doce meses de transición, el fotógrafo por fin ve la luz al final del túnel: ya tiene su estudio montado y está listo para volver a conectar con su audiencia a tiempo completo.

La emancipación

Más allá de las letras de la hipoteca, los impuestos y las reformas para convertir cuatro paredes en un hogar, Gianfranco cierra su reflexión con el que, para él, es el giro de guion más inesperado y cotidiano de la vida adulta:

"¿Lo más jodido de independizarse? Tener que pensar qué comer todos los días. Es complicado".

Un toque de humor para cerrar una historia de éxito que, entre el miedo y la fortuna, demuestra que la vivienda en Madrid sigue siendo un gran problema para los jóvenes.