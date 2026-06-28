El BOE lo confirma: empieza la 'mili' para jóvenes nacidos entre 2007 y 2008 con sueldos de hasta 2.400 euros

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha convocado 500 plazas para reservistas voluntarios, dirigidas a jóvenes nacidos en 2007 y 2008 que ya han cumplido 18 años. La medida, publicada en el BOE, permite colaborar con las Fuerzas Armadas de forma voluntaria sin implicar el regreso del servicio militar obligatorio. Los reservistas pueden recibir hasta 2.400 euros brutos al mes durante periodos de formación o activación, dependiendo de su puesto. Los requisitos incluyen nacionalidad española, ausencia de antecedentes penales, y superar pruebas psicotécnicas y médicas, además del nivel de estudios exigido.

El servicio militar obligatorio no vuelve a España, pero sí se abre una nueva oportunidad para los jóvenes que quieran vincularse con las Fuerzas Armadas.

El Gobierno ha activado una convocatoria de 500 plazas para reservistas voluntarios, dirigida, entre otros, a los nacidos en 2007 y 2008 que ya han alcanzado la mayoría de edad.

La medida ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y forma parte del sistema de reserva voluntaria que existe desde hace más de dos décadas.

La convocatoria ha generado confusión en los últimos días al hablarse del “regreso de la mili”, aunque el Ministerio de Defensa insiste en que no se trata de un servicio militar obligatorio, sino de un programa completamente voluntario para ciudadanos que deseen colaborar con las Fuerzas Armadas manteniendo su vida civil.

Reservista voluntario

Los reservistas voluntarios son ciudadanos que, tras superar un proceso de selección y una formación militar básica, adquieren un compromiso temporal con las Fuerzas Armadas.

Aunque continúan desarrollando su actividad profesional o académica con normalidad, pueden ser activados cuando existan necesidades específicas de la Defensa Nacional, participando en maniobras, ejercicios o misiones para las que sean requeridos.

Actualmente España cuenta con miles de reservistas voluntarios, una figura regulada desde hace años y que forma parte del modelo de Ejército profesional.

Requisitos

La convocatoria está abierta a ciudadanos españoles mayores de 18 años, por lo que los jóvenes nacidos en 2007 y 2008 pueden presentar su solicitud este año.

Entre los requisitos figuran tener la nacionalidad española, carecer de antecedentes penales y cumplir el nivel de estudios exigido según la escala a la que se opte.

Para acceder a la escala de tropa y marinería basta con haber superado el segundo curso de la ESO, mientras que para suboficiales se exige Bachillerato y para oficiales, una titulación universitaria específica. Los aspirantes también deberán superar pruebas psicotécnicas y un reconocimiento médico.

Hasta 2.400 euros

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es la compensación económica.

Los reservistas reciben una indemnización durante el periodo de formación y cada vez que son activados por las Fuerzas Armadas.

En función del empleo militar asignado, estas cantidades pueden alcanzar hasta unos 2.400 euros brutos al mes, especialmente en las escalas superiores, al calcularse sobre múltiplos del salario mínimo diario vigente.

No se trata de un sueldo mensual permanente, sino de una compensación que únicamente se percibe durante los periodos de formación o activación.

No vuelve la mili obligatoria

Pese a algunos titulares publicados en los últimos días, esta convocatoria no implica el regreso del servicio militar obligatorio, eliminado en España en 2001

Se trata de una nueva convocatoria del programa de reservistas voluntarios, un sistema que existe desde hace más de veinte años y que periódicamente abre plazas para incorporar nuevos efectivos al modelo de defensa nacional.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Defensa busca incorporar 500 nuevos reservistas que puedan reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas cuando las circunstancias lo requieran, sin que ello suponga modificar el actual modelo profesional del Ejército.