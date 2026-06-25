Álex, el veinteañero que ha logrado comprarse una vivienda en Madrid: "Estoy sin ahorros, pero soy un afortunado"

Las claves

Las claves Generado con IA Álex, un joven de 25 años, ha logrado comprarse una vivienda en Madrid, algo poco común entre menores de 30 en la capital. El piso, de pocos metros y recién reformado, cumple con sus requisitos de tener dos habitaciones y ser exterior y luminoso. Álex admite haberse quedado sin ahorros tras la compra y el equipamiento del inmueble, pero se muestra satisfecho y afortunado por haberlo conseguido. La segunda habitación de la vivienda está siendo utilizada provisionalmente como trastero, con planes de convertirla en cuarto de invitados en el futuro.

Comprar una vivienda en Madrid antes de los 30 años se ha convertido en una excepción, cuando no, un milagro.

Por eso, el vídeo en TikTok publicado por Álex, un joven de 25 años, mostrando el piso que acaba de adquirir en la capital se ha llenado de comentarios de usuarios sorprendidos por haber conseguido dar el paso en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados de España.

"También sé que soy un afortunado pudiendo comprar una casa en Madrid a mi edad", reconoce durante el recorrido que ha compartido en redes sociales.

El propietario explica que tenía dos requisitos imprescindibles cuando comenzó la búsqueda: que la vivienda tuviera dos habitaciones y que fuera exterior, luminoso y no estuviera situado en una planta baja.

Nada más entrar, enseña un pequeño recibidor donde ha colocado un zapatero. Desde ahí se accede directamente a la estancia principal, un espacio abierto que integra salón y cocina.

El joven reconoce que se trata de un piso con "muy poquitos metros" y admite que no podía permitirse una vivienda más grande. Sin embargo, destaca que una de las razones por las que se decidió por ella fue que estaba recién reformada. A pesar de las preguntas de usuarios interesados por el precio que ha pagado, el joven no ha desvelado cuánto pagó por el piso.

"Es verdad que he tenido que poner todo, aunque la cocina estaba recién hecha", explica. Entre sus compras describe la lavadora, el frigorífico, el horno o el sofá.

Uno de los elementos que más le gustan de la vivienda es un espejo que le regaló su pareja y que ha colocado en la zona principal de la casa.

La vivienda cuenta con dos dormitorios y un baño. El efecto lluvia de la ducha es uno de los detalles que más le gusta del piso. La habitación principal es, según explica, una de las zonas menos terminadas de la casa. Quiere instalar un armario completo de pared a pared, aunque reconoce que, por el momento, tendrá que esperar.

La segunda habitación, que de momento la usa como trastero provisional durante la mudanza, será en el futuro un cuarto de invitados.

Álex no oculta el esfuerzo económico que ha supuesto la compra y el equipamiento posterior del inmueble: "Me acabo de comprar una casa, me he quedado prácticamente sin ahorros", comenta al explicar por qué todavía no ha podido completar las reformas.

A pesar de todo, afirma que "Sí que es una casita pequeña, pero es lo que me he podido permitir".