Ya entró en vigor: Ayuso da una nueva ayuda por tener hijos de 14.500 € que se puede pedir desde la semana 21 de gestación

Isabel Díaz Ayuso antes de un pleno de la Asamblea de Madrid. Diego Radamés Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid amplía la ayuda para madres menores de 30 años, ofreciendo hasta 14.500 euros por hijo, pagados en 29 mensualidades de 500 euros. La ayuda puede solicitarse desde la semana 21 de embarazo y se mantiene hasta que el menor cumple dos años, incluyendo también casos de adopción. Para acceder a la prestación es necesario tener residencia legal en España, estar empadronada en Madrid y cumplir con los límites de ingresos establecidos. El Gobierno regional ha incrementado los fondos en 4,5 millones de euros para reforzar esta medida y apoyar la natalidad y la conciliación familiar.

La Comunidad de Madrid refuerza su apoyo a las familias y amplía los fondos destinados a las ayudas por natalidad.

Las madres menores de 30 años podrán seguir recibiendo hasta 14.500 euros por hijo a través de una prestación económica que se mantiene durante los primeros años de vida del bebé.

La medida, conocida como el "cheque bebé", consiste en un pago de 500 euros al mes por cada hijo, que puede solicitarse desde la semana 21 de embarazo y se mantiene hasta que el menor cumple los dos años.

29 meses

El programa no supone un pago único, sino una ayuda continuada. En total, las familias pueden llegar a recibir 29 mensualidades de 500 euros, lo que alcanza los 14.500 euros por hijo.

En caso de partos múltiples, la cantidad aumenta al aplicarse la ayuda por cada bebé.

La prestación también contempla los casos de adopción, con el mismo importe mensual durante el periodo establecido.

Quién puede solicitar

Podrán acceder a la ayuda las mujeres que cumplan los requisitos establecidos y que tengan 30 años o menos en el momento de presentar la solicitud.

También pueden solicitarla las embarazadas desde la semana 21 de gestación, madres con hijos menores de 24 meses y personas que hayan adoptado un menor.

Los requisitos citados son: tener residencia legal en España, estar empadronada en la Comunidad de Madrid durante el periodo exigido y respetar los límites de ingresos fijados.

Más presupuesto

El Gobierno regional ha aprobado una ampliación de fondos de 4,5 millones de euros para reforzar estas ayudas a la natalidad.

La Comunidad busca mantener una de sus principales medidas de apoyo a la maternidad y la conciliación.

Desde su puesta en marcha, la prestación ha beneficiado a miles de familias madrileñas y forma parte de la estrategia regional para impulsar la natalidad.

La prestación es compatible con la actividad laboral, siempre que se cumplan los requisitos económicos. El objetivo es aliviar parte de los gastos que afrontan las familias durante los primeros meses de crianza.

Con esta ampliación, Madrid mantiene una de sus apuestas más importantes para fomentar la natalidad y apoyar a las familias jóvenes.