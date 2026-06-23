Incendio en la torre Moeve en Madrid, en directo | Tres personas han sido evacuadas con éxito del edificio y el fuego ha sido controlado
Aún se desconoce la causa, pero como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los bomberos están en la zona para apagar el fuego.
Más información: Desalojan una de las Cuatro Torres de Madrid: fuego y una gran humareda afectan a una de sus plantas
Un incendio en la Torre Moeve, ubicada en el complejo de las Cuatro Torres de Plaza de Castilla, ha generado una densa columna de humo, según informó Emergencias del Ayuntamiento de Madrid a EL ESPAÑOL; por este motivo ha tenido que ser desalojada.
Sin embargo, los bomberos ya se desplazan al lugar para sofocar el fuego, las causas del incidente aún se desconocen, testigos señalan que escucharon una explosión.
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Incendio en la torre Moeve en Madrid | Las tres personas que estaban confinadas han sido evacuadas
Las tres personas que se encontraban confinadas en las zonas de seguridad en la planta 26 han sido evacuadas del edificio. Hasta ahora no habían podido salir de edificio por el humo.
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Incendio en la torre Moeve de Madrid | Tres personas en la planta 26 se encuentran a la espera de ser evacuadas
Tres personas están a la espera de ser evacuadas en la planta 26. No pueden salir por el humo. Los bomberos están ventilando para sacarles cuando el espacio sea seguro
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Incendio en la Torre Moeve en Madrid | Los bomberos están trabajando en la extinción de un cuarto técnico en plata 25
La Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 compartió en redes sociales información sobre el estado del incendio en la torre Moeve en Madrid.
ℹ️ Información importante sobre el incendio en la torre Moeve... https://t.co/wrqhcEVuZI— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 23, 2026
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Incendio en la torre Moeve en Madrid | "Creíamos que era un simulacro"
EL ESPAÑOL ha hablado con algunos de los trabajadores desalojados de la torre Moeve con motivo del incendio: “La alarma ha sonado alarma a las 17.15h de desalojo. Creíamos que era un simulacro. Pero han dicho esto no es un simulacro. Aún así, no ha cundido el pánico. y hemos bajado desde la planta 40 y pico".
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Incendio en la torre Moeve de Madrid | Cerrado el acceso de a Paseo de la Castella desde la M-11 y M-30 calzada 1
Con motivo del incendio, según ha informado en sus redes sociales el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, se ha cortado el acceso a Paseo de la Castellana desde M-11, M-30 calzada 1 (interior).
ℹ️ Por intervención de equipos de emergencia, se ha cortado 🚧 el acceso a Pso. de la Castellana desde M-11 , M-30 calzada 1 (interior) y accesos de túneles a Cuatro Torres. Genera retenciones en la zona. pic.twitter.com/GBDknSj44S— Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid (@cgm_madrid) June 23, 2026
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Incendio en la torre Moeve en Madrid | Samur ha atendido a dos trabajadores por inhalación por humo
Los dispositivos de emergencias de Samur-PC han atendido a dos trabajadores, por inhalación leve por humo, y a una transeúnte con una crisis de ansiedad.
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Incendio en la torre Moeve de Madrid | Un camión sale de las inmediaciones de las cuatro torres
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Incendio en la torre Moeve de Madrid | Tres personas atrapadas en el edificio
Un incendio en las plantas medias de la Torre Moeve, antes conocida como Foster y situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, ha obligado a desalojar el edificio, según han informado fuentes policiales a Europa Press.
Los hechos se han producido sobre las 17.05 horas, cuando se ha recibido un primer aviso por un incendio en la planta 16 que ha obligado a desalojar la torre. Los servicios de emergencia buscan a tres personas confinadas en el edificio.
Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.
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Incendio en la torre Moeve en Madrid | Polícias en las inmediaciones de las cuatro torres
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Incendio en la torre Moeve en Madrid | El incendio tuvo lugar en la planta 25
El edificio, el segundo rascacielos más alto de Madrid, cuenta con 49 plantas y alcanza los 248 metros. El fuego se habría originado en la planta 25, aproximadamente a media altura.
Por otro lado, según pudo confirmar EL ESPAÑOL, la policía todavía desconoce las causas del incendio.
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Incendio en la torre de Moeve de Madrid | Imágenes de la gran humareda que forzó el desalojo
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Incendio en las cuatro torres de Madrid | Las causas aún desconocen
Declarado un incendio en la Torre Moeve, en el complejo financiero de las Cuatro Torres de Madrid. Fuentes de Emergencias del Ayuntamiento han confirmado a EL ESPAÑOL la existencia de una gran humareda. El cuerpo de bomberos ya se dirige a la zona para controlar la situación; por el momento, las causas del fuego son desconocidas.