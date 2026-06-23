Incendio en la torre Moeve en Madrid, en directo | Tres personas han sido evacuadas con éxito del edificio y el fuego ha sido controlado

Un incendio en las plantas medias de la Torre Moeve, antes conocida como Foster y situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, ha obligado a desalojar el edificio, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos se han producido sobre las 17.05 horas, cuando se ha recibido un primer aviso por un incendio en la planta 16 que ha obligado a desalojar la torre. Los servicios de emergencia buscan a tres personas confinadas en el edificio.

Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.