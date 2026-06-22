Reggaeton Beach Festival 2026: aclaraciones de Iván Sanahuja

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Sanahuja aclaró que en marzo de 2026 vendió todas sus participaciones en las sociedades vinculadas al Reggaeton Beach Festival. Tras la venta, Sanahuja dejó de tener cualquier interés económico o accionarial en el grupo empresarial del festival. Desde la formalización de la compraventa, Sanahuja ya no participa en la dirección, gestión o administración del Reggaeton Beach Festival. Sanahuja afirmó que no ha intervenido en ninguna decisión ni gestión relacionada con la celebración, cancelación o administración de los festivales de la temporada 2026.

Iván Sanahuja ha remitido una carta a este diario en relación a la información publicada el domingo 21 de junio de 2026, por la que señala:

PRIMERO.- En fecha marzo de 2026 se formalizó mediante contrato de compraventa la transmisión de mis participaciones sociales en todas las sociedades integrantes del grupo empresarial vinculado a Reggaeton Beach Festival.

SEGUNDO.- Como consecuencia de dicha operación, dejé de ostentar cualquier participación accionarial o interés económico en las citadas sociedades del grupo Reggaeton Beach Festival.

TERCERO.- Desde la formalización de dicha compraventa dejé igualmente de formar parte de la dirección, gestión y administración del grupo RBF, cesando en toda función ejecutiva, operativa o de control relacionada con la organización de festivales, contratación de proveedores, gestión financiera, planificación estratégica o toma de decisiones empresariales.

CUARTO.- Desde dicha fecha no he intervenido en la gestión, no he participado en reuniones, ni he intervenido en la adopción de decisión alguna relacionada con la celebración, cancelación o gestión de los festivales de la temporada 2026.