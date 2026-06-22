La CNT denuncia que Pablo Iglesias difunda "datos privados" de una trabajadora de la taberna Garibaldi: "Es muy grave"

El exvicepresidente y exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la presentación de su nuevo libro 'Enemigos íntimos', en la Taberna Garibaldi, a 8 de abril de 2025, en Madrid. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La CNT denuncia la publicación de datos privados de una trabajadora de la Taberna Garibaldi en las redes sociales del bar, gestionado por Pablo Iglesias. El sindicato acusa a la taberna de abuso laboral, señalando jornadas de 12 a 14 horas y cambios organizativos sin planificación. La Taberna Garibaldi responde que solo una trabajadora, actualmente de baja, está afiliada a CNT y defiende la resolución de conflictos mediante diálogo interno. CNT rechaza acusaciones de motivación política y defiende que sus acciones buscan proteger derechos laborales, no generar titulares ni favorecer intereses políticos.

Nuevo capítulo en el cruce de acusaciones entre el sindicato CNT y la Taberna Garibaldi, dirigida por el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Desde el citado sindicato publican este lunes que es de "especial gravedad" que en las redes sociales del bar se hayan publicado "datos privados" de una compañera.

La historia que comenzó el pasado martes 16 de junio, cuando desde CNT publicaron un comunicado en el que acusaban a los dirigentes de la taberna de "abuso laboral": "La plantilla continúa soportando jornadas de hasta 12 y 14 horas, cambios organizativos sin planificación".

Unas acusaciones a las que desde la Garibaldi no tardaron en responder. Publicaron un hilo en su cuenta de X afirmando que solo "una compañera" en "situación de baja laboral" estaba afiliada a CNT y que no compartían el contenido del comunicado.

SINDICAL



✊🏽 En Madrid: En respuesta al comunicado emitido por Taberna Garibaldi#Link https://t.co/hvbTHEqtx6



📰 Todo esto y más, en nuestra web. — CNT Sindicato (@CNTsindicato) June 22, 2026

Ahora, CNT responde. En nuevas declaraciones publicadas en su página web, informan de que la organización anarcosindicalista responde a las réplicas surgidas tras su primera nota del pasado 16 de junio, aclarando que su modelo no busca representar de forma unilateral a toda la plantilla a través de comités de empresa, sino defender a las integrantes de su propia Sección Sindical frente a un modelo que define como "capitalista de explotación" y no como una cooperativa horizontal.

En este sentido, el sindicato cuestiona el texto emitido por las redes de la empresa supuestamente respaldado por la totalidad de la plantilla, señalando que diluye la distinción entre patronal y empleados y advirtiendo que la significación sindical en los centros de trabajo siempre acarrea riesgos para las trabajadoras.

Por otra parte, la organización rechaza que exista una motivación política o un interés mediático oculto contra uno de los propietarios de la taberna vinculado a la izquierda institucional.

Subrayan que la relación de CNT es con la patronal en su conjunto y que la victimización de dicha individualidad ha generado un capital político y social perjudicial contra el sindicato.

CNT Comarcal Sur se desmarca del juego electoralista y califica de absurdas las acusaciones de estar haciendo el juego a la ultraderecha. Como muestra de su acción sindical combativa e independiente, recuerdan sus recientes denuncias contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los paros en los Equipos de Calle de la capital o su movilización en la educación pública madrileña junto a plataformas como Menos Lectivas.

Finalmente, el sindicato concluye que el objetivo de sus comunicaciones no es generar titulares, sino lograr que la patronal recapacite y acceda a dialogar de forma seria para resolver las demandas laborales.

El comunicado de Garibaldi

Ante las acusaciones de la CNT del pasado martes, la Taberna Garibaldi publicó un hilo en su cuenta de X en el que afirmaba que "solamente una compañera de la plantilla pertenece a ese sindicato y que se encuentra en situación de baja laboral".

Sobre los supuestos malos tratos, aseguran que "cuando ha habido problemas en el trabajo lo hemos planteado y resuelto dialogando con los compañeros encargados de la administración y gestión de la taberna".

Además, comentan que, pese a defender y respetar el derecho a estar organizado sindicalmente, "no aceptamos que se aproveche de la notoriedad de uno de los socios de la empresa para favorecer intereses ajenos a nosotros", concluye el comunicado de Garibaldi.

Posteriormente, una extrabajadora salió al paso defendiendo la versión de la taberna afirmando que "las horas extra se pagaron según convenio" y hay una "jornada legal sin impagos".