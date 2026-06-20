Axel Serena, el emprendedor que reinó con Infojobs, fracasó y ahora tiene una compañía valorada en 130 millones

La empresa cuenta con más de 3,2 millones de usuarios, 755.000 visados procesados con una tasa de aprobación del 99,7% y ha vendido más de 741.000 tarjetas eSIM.

Byte Travel logró aumentar sus ingresos desde 1,2 millones en 2021 hasta 19,4 millones en 2025, y su plantilla pasó de 1 empleado a 77 en solo cuatro años.

Tras varios fracasos empresariales, Serena impulsó Byte Travel, compañía tecnológica enfocada en el turismo, que ha crecido sin financiación externa y está valorada en 130 millones de euros.

Axel Serena, ingeniero de telecomunicaciones, ha sido pionero en el sector digital español y fundó empresas como Andorranet y ad pepper, además de participar en el éxito de InfoJobs y Softonic.

Axel Serena, ingeniero de telecomunicaciones de 57 años nacido en Barcelona y con estudios en Miami, acumula tres décadas de trayectoria en las que ha ejercido como emprendedor, directivo y business angel.

"Cuando empecé a trabajar, casi no estaba implementado internet", explica Serena a Madrid Total, detallando que inició su andadura en la industria digital en Servicom, uno de los primeros proveedores de internet en España, tras haber pasado previamente por British Telecom.

Su vinculación con el sector nació de una iniciativa propia y muy directa: "En el año 95 puse un anuncio buscando inversores para montar un proyecto de internet y de hecho creamos uno de los primeros proveedores de internet que se hicieron".

Los recursos tecnológicos de la época eran sumamente rudimentarios en comparación con las herramientas contemporáneas, ya que, tal y como aclara el ingeniero, "al principio se usaba para temas de correo electrónico" y en el entorno global apenas "había webs como la de la Casa Blanca y la Biblioteca del Congreso".

Su carrera continuó avanzando en paralelo al desarrollo tecnológico y, tras presenciar "el nacimiento de los primeros navegadores", fundó Andorranet, el primer proveedor de Andorra que posteriormente fue adquirido por un banco local.

Sin embargo, su extenso recorrido también incluye dificultades comerciales y proyectos que no funcionaron, como una empresa de parques infantiles afectada por la crisis económica o su primer intento de desplegar una operadora de red.

Sobre este último tropiezo, el propio implicado expone de forma directa que "intenté montar un proveedor de internet, fue un fracaso porque estaba con la gente equivocada".

A pesar de la experiencia, Serena continuó en la primera línea empresarial y se vinculó al grupo Intercom, la matriz corporativa de la cual nacieron portales de gran relevancia como Softonic e InfoJobs.

En el año 1998 fundó ad pepper, una de las primeras redes de publicidad paneuropea online que llegó a cotizar en la Bolsa de Frankfurt.

Su visibilidad en el sector propició que en 1999 se incorporara a Ya.com como director general de marketing y ventas, una plataforma de telecomunicaciones que supuso un gran hito financiero al venderse posteriormente a T-Online por 500 millones de euros.

Tras fijar su residencia en Andorra en 2008, decidió emprender en solitario e invertir en diversas empresas tecnológicas emergentes, compaginando su capital con tareas de asesoría y mentoría comercial, bajo la premisa de que un inversor ángel debe aportar más conocimiento que dinero.

En el año 2021, un antiguo compañero de su etapa en Intercom le presentó el proyecto de Byte Travel y decidió sumarse a la iniciativa.

La compañía se constituyó sin seguir las pautas habituales de las startups actuales, ya que logró expandirse sin rondas de financiación externa ni deuda bancaria, reinvirtiendo los beneficios del propio negocio a partir de un capital inicial de apenas 3.000 euros.

Para lograr la viabilidad del proyecto, Serena aplicó su propia metodología estratégica: "La compañía ha crecido mucho, pero fue rentable; busqué los mejores perfiles que encontré".

En este sentido, el directivo concede un valor relativo a los planteamientos teóricos frente al trabajo diario, manifestando que "en mi mente está que la idea vale poco, pero lo importante es cómo lo ejecutas" y añadiendo que "he visto grandes ideas mal ejecutadas, pero he visto ideas normales con grandes equipos que han tenido mucho éxito".

Según su análisis, los inversores profesionales comparten este enfoque metodológico debido a que siempre "buscan que el equipo dé garantías de éxito con un mercado potencialmente grande, ahora que parece que está todo inventado".

A nivel de negocio y estrategia competitiva, la compañía se ha posicionado en el ámbito de la tecnología aplicada al turismo centrando sus esfuerzos en la optimización operativa.

"Se trata de una cosa que está ya hecha y tiene un mercado y ganar en eficiencia, darle una pequeña vuelta", afirma Serena para matizar que su foco de atención se dirige hacia modelos ya establecidos.

Asimismo, el empresario defiende que la internacionalización y la naturaleza tecnológica constituyen pilares fundamentales para mitigar riesgos económicos, asegurando que "los que tienen la vista internacional tienen más horizonte, es mejor no depender de la economía de un solo país".

La digitalización integral y la flexibilidad de la oferta son, según sus consideraciones, ventajas competitivas añadidas, argumentando que "una de las ventajas del mundo digital y más con la IA es que no necesitas grandes inversiones".

El emprendedor analiza la evolución de la red recordando que "internet ha ido por andanadas, en los años 98 y 2001 las grandes operadoras hicieron portales de internet y han desaparecido pero luego hubo un estallido de ecommerce".

Ante esta volatilidad de los mercados, Serena descarta las soluciones mágicas e insiste en que "la ejecución es uno de los secretos del éxito, pero no hay fórmula secreta para que algo salga bien", concluyendo que "si encuentras un mercado grande que está mal atendido, es el momento de entrar, no abriendo un mercado que no existe".

Los números

Los resultados financieros y las métricas operativas de la compañía entre los años 2021 y 2025, recogidos en la documentación corporativa de Byte Travel, confirman la evolución descrita por su fundador y sustentan su reciente salida a cotización en el mercado BME Scaleup con solo tres años de trayectoria.

Las ventas netas de la empresa se situaron en 1.272.611 euros en su primer ejercicio de 2021, ascendieron a 4.480.358 euros en 2022 y alcanzaron los 8.477.497 euros en 2023. La progresión de la facturación continuó al ejercicio siguiente con un incremento del 32%, llegando a los 11.188.331 euros en 2024, y registró una aceleración del 74% durante el año 2025, cerrando dicho período con unos ingresos totales de 19.400.000 euros.

Esta tendencia al alza se refleja igualmente en la facturación correspondiente a los primeros trimestres de cada ejercicio, que pasaron de 768.407 euros en los primeros tres meses de 2022 a 1.152.055 euros en el mismo periodo de 2023.

El volumen de negocio trimestral se incrementó hasta los 2.465.279 euros en el primer trimestre de 2024, alcanzó los 4.875.296 euros en los tres primeros meses de 2025 y se situó en 7.307.689 euros en el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento del 49,9% respecto al año anterior.

En paralelo al incremento de los ingresos, el equipo humano de la empresa experimentó una ampliación progresiva, comenzando con un único empleado en 2021 para incrementarse a 11 trabajadores en 2022, 43 en 2023, 52 en 2024 y consolidar una plantilla de 77 profesionales al término de 2025.

En sus indicadores acumulados de actividad, la firma tecnológica registra más de 3,2 millones de usuarios registrados, más de 755.000 visados procesados con una tasa de aprobación del 99,7%, más de 741.000 tarjetas eSIM vendidas y una red comercial de más de 5.200 socios de distribución.