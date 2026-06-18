El barrio más barato de Madrid para comprar vivienda que está a media hora de Sol: cuesta 3.132 euros el metro cuadrado

Las claves

Las claves Generado con IA Villaverde es el distrito más barato de Madrid para comprar vivienda, con un precio medio de 3.132 euros por metro cuadrado. A pesar de ser el más accesible, Villaverde lidera las subidas interanuales de la ciudad con un aumento del 27,4% en el último año. El precio medio de la vivienda usada en Madrid alcanza los 5.984 euros por metro cuadrado, un 114% más que la media nacional. Salamanca sigue siendo el distrito más caro de Madrid, superando los 10.099 euros por metro cuadrado.

Comprar una vivienda en Madrid se ha convertido en un desafío financiero sin precedentes. La fuerte demanda y la constante subida de precios dificultan el acceso al mercado residencial para la gran mayoría de los bolsillos.

La capital de España continúa registrando incrementos de precios de forma sostenida, situando el coste de los inmuebles en niveles nunca antes vistos en la región y ensanchando la brecha con respecto al resto del país.

Pero en este escenario de alta inflación inmobiliaria, según el último informe del portal inmobiliario Idealista, hay un distrito en el que resulta mucho más barato comprar vivienda.

Es Villaverde, que se posiciona como el distrito más barato de la capital, con un precio medio de 3.132 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, a pesar de mantener el coste más accesible de la ciudad, este distrito está experimentando una intensa revalorización, ya que lidera las subidas interanuales de todo Madrid con un espectacular incremento del 27,4% respecto al año anterior, según informan desde el citado portal inmobiliario.

Detrás de Villaverde, las zonas más económicas de la ciudad son Puente de Vallecas con 3.399 euros por metro cuadrado, Usera con 3.635 euros, Carabanchel con 3.767 euros y Villa de Vallecas con 3.792 euros por metro cuadrado, destacando en casi todos los casos fuertes incrementos anuales superiores al 16%.

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista correspondientes a mayo de 2026, el precio medio de la vivienda usada en la capital se ha situado en 5.984 euros por metro cuadrado, lo que supone un nuevo máximo histórico para la ciudad tras registrar un aumento del 0,4% en el último mes y un 7,4% en comparación con mayo de 2025.

La realidad del mercado madrileño dista notablemente de la media del resto de España, ya que mientras el precio medio nacional se encuentra en 2.795 euros por metro cuadrado, el metro cuadrado en la capital cuesta actualmente un 114% más, duplicando la media del país.

La distancia entre el distrito más económico y el más costoso de la capital sigue siendo abismal, puesto que frente a las cifras de Villaverde, el distrito de Salamanca se mantiene como el más caro de Madrid y supera la barrera de los 10.099 euros por metro cuadrado.

El resto de las zonas con los precios más prohibitivos de la ciudad lo completan Chamberí con 8.967 euros por metro cuadrado, Chamartín con 8.138 euros, Retiro con 7.759 euros y Centro con 7.588 euros, constatando que la gran mayoría de los distritos madrileños se encuentran actualmente en máximos históricos o muy cerca de ellos.