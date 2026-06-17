Mercadona cambia las normas: más de 300 tiendas afectadas, especialmente en los supermercados costeros

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona ampliará el horario de más de 300 supermercados desde el 22 de junio hasta el 30 de agosto, especialmente en zonas costeras y destinos turísticos. Los establecimientos afectados abrirán media hora más por la tarde, cerrando a las 22:00 en lugar de las 21:30 habituales. Por primera vez, muchos supermercados abrirán también los domingos, de 9:00 a 15:00 horas, durante la temporada alta. La medida responde al aumento de población y demanda en municipios turísticos durante el verano, facilitando las compras a residentes y visitantes.

Mercadona modificará el funcionamiento de cientos de sus establecimientos con la llegada de la temporada estival.

A partir del próximo 22 de junio, la compañía pondrá en marcha su horario de verano en más de 300 supermercados repartidos por toda España, una medida que incluye jornadas más amplias y aperturas dominicales en algunas de las zonas con mayor afluencia turística.

La decisión afecta principalmente a municipios costeros y destinos vacacionales donde la población se multiplica durante los meses de julio y agosto. Localidades como Marbella, Benidorm, Cullera, Salou, Benicàssim o Sanxenxo figuran entre las que contarán con estas modificaciones temporales.

Media hora más

Los supermercados incluidos en la campaña especial de verano mantendrán su hora habitual de apertura, a las 9.00 horas, pero retrasarán el cierre hasta las 22.00 horas.

Esto supone ampliar en media hora el horario habitual de muchos establecimientos de la cadena, que normalmente bajan la persiana a las 21.30 horas.

La medida estará vigente durante toda la temporada alta, desde el 22 de junio hasta el próximo 30 de agosto.

Los domingos abiertos

El cambio más llamativo llegará los domingos. Tradicionalmente, Mercadona ha mantenido cerradas sus tiendas ese día como parte de su política laboral y organizativa.

Sin embargo, la fuerte demanda turística del verano llevará a la compañía presidida por Juan Roig a realizar una excepción temporal en cientos de establecimientos.

De esta forma, los supermercados incluidos en el horario especial abrirán también los domingos entre las 9.00 y las 15.00 horas.

La medida permitirá a residentes y turistas realizar compras durante la mañana del fin de semana, algo especialmente demandado en zonas de playa y destinos vacacionales.

Más de 300 tiendas afectadas

En total, serán alrededor de 320 supermercados los que adapten su funcionamiento a las necesidades del verano.

La compañía recuerda que no todos los establecimientos de la cadena aplicarán estas modificaciones.

Por ello, recomienda consultar el buscador disponible en su página web para comprobar los horarios concretos de cada supermercado.

Un cambio ligado al aumento del turismo

Cada verano, Mercadona ajusta parte de su red comercial para responder al incremento de clientes que se produce en determinadas zonas de España.

La llegada masiva de turistas nacionales e internacionales provoca un aumento significativo de la demanda, especialmente en municipios costeros, donde los supermercados registran algunos de los mayores volúmenes de ventas del año.

Con esta ampliación de horarios, la compañía busca ofrecer una mayor flexibilidad a los consumidores durante las vacaciones y facilitar las compras en momentos donde los hábitos diarios suelen ser diferentes a los del resto del año.