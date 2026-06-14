Rayden: "En España, si vienen cosas buenas, creemos que lo merecemos. Cuando son malas, pensamos que son injustas"

El autor reflexiona sobre la pasión en su trabajo, el éxito y la importancia de celebrar los buenos momentos, subrayando su conexión personal con Madrid y su necesidad de equilibrar vida profesional y personal.

Rayden compagina su carrera literaria con nuevos proyectos musicales, como la banda Chiquita Movida, y la adaptación de su primera novela al cine.

El artista destaca la importancia de la construcción de personajes en sus novelas y afirma que busca provocar emociones profundas en sus lectores, quienes lo han apodado 'terrorista emocional'.

Rayden presenta su cuarta novela, 'El ciego que describía el mundo', un viaje literario inspirado en su canción 'Haz de luz' y ambientado entre Jerez y las islas Cíes.

Le conocimos en un ya remoto año 2006 como campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos. Desde entonces, la vida, tanto profesional como personal, de David Martínez, más conocido como Rayden, ha evolucionado mucho. Y por distintos caminos.

En pleno año 2026, más de dos décadas después de ese debut, Rayden nos presenta su cuarta novela El ciego que describía el mundo, que según detalla se trata de un viaje que está "teniendo una buena acogida", aunque sus seguidores le hayan llamado "terrorista emocional".

Este alcalaíno se reúne con Madrid Total en el Cerro de los Locos, también conocido como Cerro de las Balas, un lugar que fue estratégico en la defensa de Madrid durante la Guerra Civil y hoy es frecuentado por paseantes y deportistas.

Un enclave que Rayden conoce bien y del que dice que le sirve "para alejarse" del Madrid "más frenético".

En este mirador de la Dehesa de la Villa, poco antes de que el calor empiece a apretar y con unas vistas privilegiadas de Madrid, el artista explica a EL ESPAÑOL los secretos de su nueva obra y detalla sus planes de futuro, siempre acompañados de música y literatura.

El cantante y escritor Rayden en la Dehesa de la Villa de Madrid. Sara Fernández

PREGUNTA.- Acaba de publicar su cuarta novela, titulada El ciego que describía el mundo, ¿cómo han sido las primeras impresiones de sus lectores y fans? ¿Cómo se gestó este nuevo libro?

RESPUESTA.- Las impresiones de los lectores han sido muy buenas. En estos casos, no soy ni pesimista ni optimista, pero creo que el libro está calando mucho. Intento que las novelas sean como un tiovivo emocional y en esta creo que lo he conseguido. A la hora de hacer una novela, lo que más tardo en hacer son los personajes. Son como la Biblia para mí y una vez que están definidos, el itinerario es más fácil. De hecho, hay veces que les quiero llevar por un lado y ellos me dicen que van por otro. Con una cuarta novela aprendes a confiar en que ellos son los que mejor saben por dónde quieren transitar. Por eso te dejas llevar. Cuando tengo una premisa, también imagino cómo será verla terminada y eso es un buen combustible para volcarme en una novela.

P.- El ciego que describía el mundo es un road trip desde Jerez de la Frontera a las islas Cíes inspirado en su canción Haz de luz. ¿Es la experiencia de viajar algo iniciático o profundo? ¿Qué representa para usted?

R.- Todo a la vez. Tanto Vigo como Jerez son dos lugares en los que me imaginaba quedándome a vivir y pensé que tenía todo el sentido del mundo verlo todo con ojos de turista. Yo con las giras conozco España y, curiosamente, yo no tengo carné de conducir, por eso, para mí era un reto hacer un viaje en coche. Por eso, yo he hablado muchísimo con taxistas y, aunque ellos nunca participan en los finales de los pasajeros, tan solo en sus destinos, era importante aprender de esas historias y es una premisa muy bonita.

A la hora de hacer una novela, lo que más tardo en hacer son los personajes. Son como la Biblia para mí.

P.- Vigo es una ciudad importante en la novela y ha mencionado que se quedaría a vivir allí. ¿Qué tiene esta ciudad gallega que le atrae?

R.- La primera vez que fui a Vigo vi a la gente relajada y, en aquel momento, la madre de mi hijo estaba embarazada y veía muchísimos carritos de bebé. Puede que esto fuera realidad selectiva, pero eso me pareció una señal de 'vida tranquila'. Y lo cierto es que en Galicia siempre me han querido mucho tanto en lo musical como en lo literario. Además, como decía Antonio Gala, "lo primero que hay que hacer es ir a un sitio con playa". Con océano en el caso de Vigo. Por eso creo que es una ciudad que no te da por hecho ni te recibe como en Bienvenido, Mister Marshall, sino que si estás en Vigo tienes que recoger el plato, ponerlo y poner de tu parte.

P.- ¿Ha sentido más apoyo en Vigo que en su Alcalá natal?

R.- No, en Alcalá siempre me he sentido muy querido. A veces, cuando uno es vecino, se le exige más para lo bueno y para lo menos bueno.

El cantante y escritor Rayden en la Dehesa de la Villa de Madrid. Sara Fernández

P.- ¿Han encontrado sus seguidores al Rayden y al David que buscaban en El ciego que describía el mundo?

R.- El libro no lleva mucho tiempo a la venta, pero en las firmas que he hecho veía a la gente en la fila en capítulos avanzados. Me han llamado 'terrorista emocional' ya que intento que en las novelas haya luz, pero nace de los huecos y de la sombra de cada uno. En este viaje hay mucho de eso. De aprender a mirar, pero también aprender a mirarse a uno mismo en el espejo.

P.- ¿Cómo se toma eso de 'terrorista emocional'?

R.- No intento meter situaciones con moralina ni situaciones en las que la gente sufra. Pero cuando construyes un personaje que va de un punto a otro, va a haber situaciones feas. Yo he intentado dar una visión amplia.

La primera vez que fui a Vigo vi a la gente muy relajada. Me pareció una señal de 'vida tranquila'.

P.- ¿Cómo ha sido el proceso creativo para concebir esta novela? ¿Ha seguido algún ritual concreto?

R.- Siento que la inspiración es como una tarta y los que estamos despiertos conseguimos una mayor porción. Por eso, intento madrugar mucho. Cuando entro en 'velocidad de crucero' con una novela, me despierto a las 6 de la mañana. Tengo un ritual y es que termino las novelas fuera de mi casa, por ejemplo, una me pilló en Rosario, Argentina, y otra en un festival. Pero, curiosamente, esta la terminé en mi casa. No tengo muchos bloqueos, pero si los tengo, me vengo a andar por la Dehesa de la Villa. Ando hasta donde hay una verja, la toco con los pies y ya está.

P.- Sobre el sector editorial en España, hace poco salió una noticia en la que se decía que se publican muchos libros para muy pocos lectores, ¿qué le parece? ¿Le afecta esta afirmación?

R.- No me afecta, pero lo entiendo. Creo que desde la pandemia hay un sentimiento extendido y todos tenemos un gran taco de libros por empezar a leer. Tengo un pensamiento consistente en que los libros, cuando llega el momento, te encuentran. Muchas veces compras un libro porque sabes que quieres leerlo, pero hay que encontrar el momento correcto.

El cantante y escritor Rayden en la Dehesa de la Villa de Madrid. Sara Fernández

P.- ¿Cómo le gustaría que se recordara El ciego que describía el mundo en unos años?

R.- Como una novela de primeros auxilios. Que los lectores acudan a ella como la arenga para tirar adelante.

P.- ¿Cómo es el proceso de escribir música en comparación con escribir novelas?

R.- Yo he tenido suerte de hacer batallas de improvisación y hacer música. Eso es un gran background para escribir novelas. Creo que la gente conecta con la música por un contexto social concreto y las salas se llenan mucho de personas que han invitado a otras personas para corear una canción. Por eso, para mí, hacer novelas es un reto mayor, mucho más que escribir una canción, que responde a un momento de libertad y de pulsión. En música se pueden romper las reglas, pero en literatura hay que haber leído mucho y escrito mucho para aprender a romper las reglas de la forma correcta. He escrito más de 120 canciones y cuatro novelas y estoy ya pensando en la quinta.

Me gustaría que se recordara El ciego que describía el mundo como una novela de primeros auxilios.

P.- Menciona una quinta novela. ¿Está más centrado en escribir literatura que en la música?

R.- Sentí que tenía que cerrar un ciclo con la música en solitario, sobre todo por no repetirme. Ya había escrito de muchas cosas. De hecho, intento hacer novelas a través de canciones que saqué, como es el caso de El ciego que describía el mundo. Me gusta ese ejercicio, pero la música siempre está. Ahora también tengo entre manos Chiquita Movida, un grupo de seis amigos que hemos querido hacer una banda en la que cantamos tres. Están pasando cosas realmente bonitas con este reto y con esta novedad. Estoy fascinado de poder jugar con la música solo por el juego.

P.- Promoción de la cuarta novela, ya pensando en la quinta, una nueva banda...¿Cómo se organiza?

R.- Esta semana ha sido casi una simulación. También se está rodando la película de mi primera novela y estuve en el rodaje. Además, grabé un videoclip con la banda. También tengo que estar con mi hijo... La verdad es que no sé cómo me da tiempo a todo y no peto. Tengo un truco: cuando no estoy con mi hijo, no soy padre; cuando no estoy con mi banda, no soy músico; y cuando no estoy con la escritura, no soy escritor. También me sumerjo en mis aficiones, que me sirven para desconectar de todo. Por ejemplo, estoy volviendo a ver Captain Tsubasa que veía de niño. Volver a hacer cosas que hacía de niño me ayuda a sobrellevarlo todo.

El cantante y escritor Rayden en la Dehesa de la Villa de Madrid. Sara Fernández

P.- ¿Qué se siente al ver que su universo interior se ha materializado en música, películas y novelas y ha recibido el respaldo del público?

R.- Yo flipo. Hay veces que me siento la persona más afortunada del mundo. Espero que haya muchas otras personas que les pase lo mismo que a mí. En el caso de la película, me siento muy feliz de que la adaptación de Netflix haya generado puestos de trabajo. Creo que a todo lo que hago le pongo mucha pasión, pero nunca me tomo nada en serio. Por eso, cuando pasan cosas tan increíbles, me siento muy agradecido.

P.- ¿Es ponerle pasión a las cosas el secreto del éxito?

R.- Es quitarle al diccionario la palabra 'éxito'. El éxito como un fracaso en desarrollo. Me gusta verlo así, hay momentos en los que estás más arriba y otros en los que estás abajo. Lo importante son esas zonas valle. Me acuerdo del año 2010, con el primer disco que realmente cuajó. Entró en la MTV y en la TDT de entonces y me pasaba de ir a una sala en Barcelona que estaba llena y a otra sala 10 minutos y había 15 personas. Es en esos momento cuando te dices 'no valgo' o 'soy un mierda', pero también aprendes a que, en verdad, no pasa nada. En España somos muy de estómago agradecido, es decir, nos pasan cosas buenas y nos quedamos en un estado tranquilo. Pensamos que es lo que merecemos. Pero cuando pasan cosas malas, pensamos que es una injusticia. A veces no sabemos celebrar lo bonito que nos pasa.

A todo lo que hago le pongo mucha pasión, pero nunca me tomo nada en serio.

P.- ¿Qué planes tiene para el futuro? Están pasando muchas cosas en el universo David Martínez/Rayden. ¿Qué más va a suceder?

R.- Ahora sale una serie llamada Olivia y he hecho un cameo. Mi primera aportación actuando. Me ha gustado mucho el reto y además ahora estoy estudiando guión. Estamos preparando el segundo disco de Chiquita Movida y también estoy haciendo la Biblia de los personajes de mi quinta novela.

P.- ¿Y usted en solitario?

R.- No. Es curioso porque este año hago el veinticinco aniversario y solo hago un concierto para el que ya no hay entradas. No es que reniegue de nada, sino que las cosas hay que dejarlas estar.

P.- Este artículo se publicará en la sección local de Madrid de EL ESPAÑOL. ¿Qué es Madrid para usted?

R.- Madrid me ha dado un hijo. También me he mudado a esta ciudad y también me ha dado parejas, rupturas y duelos. He visto una ciudad que va muy acelerada para una persona pachona como soy yo. Estamos haciendo esta entrevista en uno de los pulmones verdes porque me alejo de lo frenético. Tengo una batería social baja. Con casi 41 años he aprendido a apartarme cuando lo necesito y luego retomo lo que estaba haciendo.

El cantante y escritor Rayden en la Dehesa de la Villa de Madrid. Sara Fernández

-De acuerdo, David, no sé si hay algo más que quiera añadir antes de que cerremos la entrevista.

-Sí, preguntarte a ti, si solo pudieses ver tres cosas el resto de tu vida, ¿cuáles serían?

- La primera es mi hijo, que tan solo tiene dos meses. Mi mujer. Y el madrileño barrio de Prosperidad que me vio nacer, crecer y cambiar. Con ese micromundo tengo de sobra. ¿Y Rayden qué contesta a eso?

- La primera mi hijo. Luego Dragon Ball, incluso GT, que tiene buenos villanos y lo tercero es el gris intrínseco que tenemos cuando tomamos algo rico.