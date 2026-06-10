Confirman el cierre de una guardería en Madrid: "Unas 60 familias nos hemos quedado tiradas y ya no hay plazas"

Las claves

Las claves Generado con IA La Escuela Infantil Olavide, en Chamberí, Madrid, cerrará definitivamente sus puertas el 30 de junio de 2026 tras 39 años de actividad. El anuncio del cierre ha sorprendido a unas 60 familias que llevan a sus hijos al centro, quedándose sin plazas en otras guarderías públicas y privadas. La dirección del centro asegura que hasta la fecha de cierre la actividad educativa y los servicios continuarán con normalidad. La escuela ha justificado el cierre por "varias razones" y ha agradecido la confianza de las familias durante todos estos años.

La Escuela Infantil Olavide, ubicada en la calle General Álvarez de Castro 22, en el madrileño distrito de Chamberí, ha anunciado este lunes por sorpresa a las familias que cesará su actividad al finalizar este curso escolar.

En un comunicado al que ha tenido acceso Madrid Total, desde la dirección de este centro privado informan de que el último día de curso será el 30 de junio de 2026.

Hasta esa fecha, está previsto que la actividad educativa y los servicios del centro se sigan prestando con total normalidad, manteniendo el horario de apertura habitual.

Desde la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid informan de que las familias que necesiten escolarizar a sus hijos pueden ponerse en contacto con el área territorial.

Pero se trara de un cierre que, según narra una madre afectada, les ha pillado "por sorpresa" a nada menos que "60 familias" que llevan a sus hijos al centro.

"El anuncio del cierre ha sido el mismo día de la publicación de la lista de guarderías públicas y en las privadas ya no queda ni una sola plaza", informa una persona afectada por el cierre del centro.

Por otro lado, la escuela ha cerrado todos sus perfiles en redes sociales e incluso su página web oficial.

Según el comunicado que se ha distribuido a las familias desde la escuela, desde la escuela informan de que han existido "varias razones" que les han abocado a "tener que tomar esta determinación"

"Pese a que hemos tratado durante los últimos tiempos de encontrar alternativas al cierre, hemos llegado a un punto en el que la decisión ha sido ineludible. Lamentamos profundamente aquellos inconvenientes que esta decisión pueda causar", detallan.

"Queremos agradecer sinceramente la confianza que han depositado en nuestro proyecto educativo durante estos años y la oportunidad de haber acompañado a sus hijas e hijos en una etapa tan importante de su desarrollo", continúa la comunicación distribuida a las familias.

"Desde octubre de 1987, nuestro objetivo ha sido establecer los estándares más altos de calidad, para contribuir a la mejor educación de las numerosas generaciones de alumnas y alumnos que han pasado por el centro. Sólo tenemos palabras de gratitud y amor hacia todas las niñas y niños de esta Escuela y para sus familias, sin cuya inestimable colaboración a lo largo de estos 39 años no hubiera sido posible el éxito de nuestro trabajo", concluye.