Patricia Pardo, tras presentar el acto del Papa en el Bernabéu: "Necesito horas de estar en casa y llorar para desahogarme"

Las claves

Las claves Generado con IA Patricia Pardo presentó junto a Christian Gálvez el acto del Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu, al que asistieron 70.000 fieles. La presentadora confesó sentirse abrumada y con una 'resaca emocional' tras el evento, destacando la intensidad y emotividad del momento. Durante el evento hubo actuaciones de artistas como Diana Navarro, Daniel Diges y David Bustamante, además de sorpresas como una procesión y espectáculos de magia y humor. El Papa León XIV reforzó durante el acto mensajes de pluralidad y alegría, en una jornada que se vivió con ambiente festivo y futbolero.

Patricia Pardo y Christian Gálvez presentaron el encuentro del Papa León XIV con una legión de fieles en el Estadio Santiago Bernabéu que tuvo lugar este lunes.

En su intervención en el programa Vamos a ver, Pardo decía tener "resaca emocional" tras haber visto al Papa.

"Necesito horas de estar en casa y llorar para desahogarme de la emoción y la tensión de estos días", dijo la presentadora.

Durante su intervención, manifestó que lloró cuando sonó "el himno interpretado por Diana Navarro, Daniel Diges y David Bustamante".

Sobre sus sentimientos, Pardo ha mencionado no estar "tan nerviosa como pensaba": "Estaba tan agradecida y nos sentimos tan bendecidos... Estaba diciendo, 'saborea este momento'".

De hecho, la presentadora llegó a decir que uno de los días más especiales que ha vivido: "El nacimiento de mis niños y poco más".

También contó que ella y su equipo tenían "un altar en el camerino" que se abrazaron "antes de salir": "Rezamos todos juntos".

Pardo también ha recordado cómo fue ver al Papa hace un año: "Tuve la oportunidad de estar en la primera recepción y la sensación ese día fue que era un cardenal disfrazado de Papa, habían pasado horas y estaba abrumado y todavía tenía que aterrizar. Ayer vi a un Papa totalmente diferente".

"Creo que está siendo cercano, que está haciendo un papel que va a pasar a la Historia. No rompe el protocolo en ningún momento, serio, abrumado en cierto momento", dijo la presentadora.

Y es que el acto de este lunes en el estadio Santiago Bernabéu fue histórico. Entre música y rodeado de 70.000 fieles eufóricos, el Papa León XIV reforzó el mensaje de "la pluralidad de voces" y "la diversidad" que lleva estos tres días lanzando en sus distintas intervenciones en Madrid. "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre", reconoció.

Además, instó a que el "modo estable" de su comunidad sea la "alegría contagiosa". Un sentimiento que se tomaron muy en serio los asistentes a esta velada repleta de artistas de la talla de Bustamante, Daniel Diges, Diana Navarro, 'los curas rockeros'...

Y con sorpresas como una procesión dentro del estadio, himnos, divertidos monólogos, trucos de magia y emotivos testimonios de fe.

Incluso se respiró un ambiente de partido de fútbol. Las gradas cantaron y celebraron los "goles" que ha marcado la Iglesia, se hizo la 'ola' y cada grupo se sentó en el mismo sector, al igual que los hinchas de un equipo

"No hemos venido a ver fútbol, sino algo mucho más importante". Así creaban expectación al inicio ante la llegada del Santo Padre Patricia Pardo y Christian Gálvez, en un evento en el que hubo diversas actuaciones: la cuenta atrás de DJ Pulpo, un truco de cartas de Jorge Blass, un monólogo de Santi Rodríguez, música por parte de coros y orquestas, el grupo musical con marionetas Valivan, el cantante Íñigo Quintero o La Voz del Desierto, entre otros.