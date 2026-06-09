España da una lección a Europa: Madrid gana 90 millones con la visita del Papa y pasa con un 10 la "prueba de estrés"

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil durante su último recorrido por las calles de Madrid este lunes.

Las claves

Las claves Generado con IA La visita del Papa León XIV a Madrid movilizó a más de 18.000 voluntarios y miles de efectivos de seguridad, en uno de los mayores operativos urbanos recientes. La ciudad registró un impacto económico directo de unos 90 millones de euros, con una ocupación hotelera cercana al 90% y gran afluencia de turistas internacionales. La gran vigilia en el entorno del Santiago Bernabéu reunió a medio millón de personas, impulsando el sector hotelero, restauración y comercio local. Madrid demostró su capacidad para organizar eventos internacionales a gran escala, reforzando su imagen como referente europeo en turismo y gestión urbana.

La capital ha vuelto a situarse en el centro del mapa internacional tras la visita del Papa León XIV.

Un acontecimiento que no solo ha puesto a prueba la capacidad organizativa de la capital, sino que también ha tenido un impacto directo en el turismo, la economía local y la proyección internacional de la ciudad.

El dispositivo desplegado ha movilizado a más de 18.000 voluntarios, además de miles de efectivos de seguridad, emergencias y personal técnico, en uno de los mayores operativos de coordinación urbana de los últimos años en Madrid.

Una ciudad sometida a “prueba de estrés”

La visita pontificia ha supuesto una operación integral de ciudad, con especial presión sobre la movilidad, la seguridad y los servicios públicos.

El sistema de transporte, especialmente Metro de Madrid y Cercanías Madrid, reforzó frecuencias y operatividad en los principales nodos de acceso a los eventos.

Se llevaron a cabo cortes puntuales de tráfico, itinerarios peatonales reforzados y dispositivos de control de flujos en zonas de alta concentración, como el eje Castellana–Cibeles y el entorno del Santiago Bernabéu.

En paralelo, el dispositivo de seguridad contó con la coordinación de Policía Nacional, Policía Municipal y servicios de emergencia, con un enfoque preventivo orientado al control de grandes masas y la respuesta rápida ante incidencias.

18.000 voluntarios como red de apoyo logístico

El voluntariado ha sido una de las piezas centrales del operativo.

Las 18.000 personas movilizadas procedían principalmente de parroquias, movimientos religiosos y entidades sociales, y han desempeñado funciones de acompañamiento, información, organización de flujos y apoyo logístico en puntos críticos.

Su papel ha sido clave en la gestión de las grandes concentraciones de asistentes y en la asistencia a peregrinos nacionales e internacionales.

Impacto turístico y económico: ocupación hotelera al 90%

Más allá del operativo, la visita del Papa ha tenido un impacto directo en el sector turístico madrileño.

Madrid registró durante los días centrales del evento una ocupación hotelera superior al 87%, con establecimientos que alcanzaron niveles cercanos al 90%, especialmente en zonas céntricas y bien conectadas con los principales actos.

Además, cerca del 58% de los visitantes alojados procedían de mercados internacionales, con especial peso de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, lo que refuerza el carácter global del evento.

Medio millón de personas en el Bernabéu

Uno de los momentos de mayor afluencia se produjo en la gran vigilia celebrada en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, donde se congregaron alrededor de 500.000 personas.

Esta concentración masiva tuvo un efecto directo sobre la actividad económica de la ciudad, impulsando hoteles, restaurantes, comercio y servicios turísticos en múltiples distritos.

90 millones de euros de impacto económico

Las estimaciones sitúan el impacto económico directo en torno a los 90 millones de euros, derivado del gasto en alojamiento, restauración, transporte, comercio y servicios asociados al evento.

El acontecimiento ha funcionado así como un potente acelerador de actividad turística en la capital, reforzando su posicionamiento como destino capaz de absorber grandes eventos internacionales de forma simultánea.

Madrid como modelo de gran evento urbano

El balance general que deja la visita pontificia es el de una ciudad capaz de coordinar, en paralelo, movilidad, seguridad, turismo y servicios públicos en un entorno de máxima presión.

Con una combinación de infraestructura urbana, coordinación institucional y participación ciudadana, Madrid consolida su papel como una de las grandes capitales europeas para la organización de eventos globales de gran escala.