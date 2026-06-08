El Papa pide en La Almudena "destruir muros" para construir "algo hermoso": "Hay que acabar con lo que nos divide"

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV visitó la Catedral de la Almudena en Madrid, donde fue recibido por la reina Sofía y el cardenal José Cobo. Durante su discurso, el Papa pidió destruir los muros que dividen a la sociedad y construir algo hermoso basado en la unidad y la concordia. León XIV destacó la devoción mariana de los madrileños y entregó a la Virgen de la Almudena la rosa de oro como símbolo de amor y respeto. El Pontífice animó a los fieles a no desfallecer en el testimonio de fe y a ser constructores de vínculos de amor fraterno y comunión.

El viaje de Papa León XIV por Madrid entra en su recta final. Con una agenda repleta de eventos, el Sumo Pontífice está de visita en la ciudad del 6 al 9 de junio con una afluencia masiva de peregrinos a todos sus actos.

Durante la tarde de este lunes, antes de un acto en el estadio Santiago Bernabéu, León XIV ha visitado la Catedral de la Almudena de Madrid.

Allí, a las 18.00 horas, ha protagonizado una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena y, durante su discurso, ha pedido "destruir muros" para construir "algo hermoso" y "acabar con lo que nos divide".

A su llegada, el Papa ha sido recibido por la reina Sofía y ha sido acompañado por José Cobo, el cardenal y arzobispo de Madrid.

Fuera de la catedral, cientos de fieles se agolpaban en la puerta para recibir a León XIV a pesar de las altas temperaturas.

Al comienzo del acto, Cobo ha mencionado que no se entiende "Madrid sin la Almudena", la patrona de la ciudad.

"Esta iglesia fue terminada hace unas décadas y le acogemos como un don del Señor, gracias por confirmarnos en la fe", ha dicho Cobo a León XIV en el discurso de apertura.

Cuando el Santo Pontífice ha cogido la palabra, ha afirmado que son "numerosas las generaciones de madrileños que a lo largo de los siglos han venerado a Santa María".

"En tiempos difíciles para la comunidad cristiana, para proteger la talla de la Virgen, la escondieron en un recinto de la muralla de la ciudadela, donde estuvo oculta hasta el derrumbe milagroso de una parte de los muros que fue encontrada intacta", ha proseguido.

La "milenaria devoción mariana" es un "signo de las raíces cristianas" que caracteriza "y da vida", ha dicho el Papa.

"Una muralla que cae provoca caos, ruido y desorden pero abre espacios y restaura posibilidades. En nuestras sociedades siguen existiendo murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan", ha dicho el Sumo Pontífice.

Ha proseguido diciendo que "derribar" esas murallas implica "enfrentar lo que no nos gusta", por lo que, en muchos casos, se decide "ignorarlas": "Nuestra Señora de la Almudena nos dice otra cosa, para edificar algo nuevo hermoso y duradero debemos estar dispuestos a destruir los muros".

"El Señor camina con su pueblo santo y acoge sus esfuerzos de bien. Os exhorto a no desfallecer en el testimonio de fe para contemplar el designio de amor y de caridad para unirnos como una única familia de hermanos y hermanas", ha dicho León XIV.

"Con el ejemplo de la Virgen de la Almudena que proclama la grandeza del Señor custodie vuestro amor a Jesús y a la Iglesia para que podáis ser constructores de vínculos que restauren el lenguaje universal de la comunión, el amor fraterno y la concordia".

El Papa ha continuado con una oración a la Virgen y después ha entregado a la Almudena la rosa de oro que representa el amor del Papa a esta figura.