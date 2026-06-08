El municipio más caluroso de Madrid está en el sur, según la Aemet: lleva 5 años seguidos al borde de los 42 grados

Un joven refresca a otro en plena ola de calor el 12 de agosto de 2025 en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Arganda del Rey es el municipio más caluroso de Madrid, con cinco veranos consecutivos acercándose o superando los 42 grados. En julio de 2022 se registró el récord histórico de 43,6 ºC en la localidad, uno de los valores más altos de toda España. Las noches también son extremas, con frecuentes "noches tropicales" y "noches tórridas" en las que las temperaturas mínimas no bajan de 20 o incluso 25 grados. La ubicación geográfica de Arganda, junto al calentamiento global y la frecuencia de olas de calor, explican estas temperaturas tan elevadas.

Arganda del Rey se ha convertido en el gran horno de la Comunidad de Madrid.

Mientras buena parte de la región busca refugio ante las altas temperaturas, este municipio del sureste madrileño encadena ya cinco veranos consecutivos registrando máximas que se acercan o incluso superan los 42 grados.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúan a la localidad entre los puntos más cálidos de España durante los episodios de calor extremo.

El pasado verano, los termómetros alcanzaron los 41,8 ºC, la temperatura más alta registrada en toda la Comunidad de Madrid y una de las mayores del país.

Una tendencia consolidada

Lejos de tratarse de un episodio aislado, las cifras reflejan una tendencia consolidada.

Desde 2021, Arganda ha registrado máximas estivales que han rondado de forma recurrente la barrera de los 42 grados, convirtiéndose en uno de los municipios madrileños más afectados por las olas de calor.

Récord absoluto

El récord absoluto continúa siendo el de los 43,6 ºC registrados el 14 de julio de 2022.

Apenas un año antes, el mercurio ya había alcanzado los 43,3 ºC, dos de los valores más elevados recogidos en la serie histórica de la estación meteorológica de la localidad, que dispone de registros desde 2009.

Las noches "tropicales"

Pero el problema no termina cuando cae el sol. Las noches también se han vuelto cada vez más difíciles para los vecinos.

Durante los últimos veranos se han sucedido las llamadas “noches tropicales”, aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados, e incluso las “noches tórridas”, por encima de los 25.

Uno de los episodios más extremos se produjo en agosto de 2022, cuando los termómetros no descendieron de los 25,3 ºC durante toda la madrugada.

Dos años después, en agosto de 2024, la mínima se quedó en 24,8 ºC, una situación que dificulta el descanso y multiplica los riesgos para la salud, especialmente entre personas mayores y colectivos vulnerables.

La ubicación geográfica, clave

Los expertos explican que la ubicación geográfica de Arganda favorece estas temperaturas extremas.

Situada en el valle del Jarama y alejada de las zonas más elevadas de la sierra madrileña, la localidad acumula calor durante el día y lo libera lentamente durante la noche.

A ello se suman los efectos del calentamiento global y la creciente frecuencia de las olas de calor que afectan a la Península Ibérica.

La evolución de los meses de agosto resulta especialmente llamativa.

Desde 2021 se han registrado algunos de los agostos más cálidos de toda la serie histórica. Los de 2022 y 2024 superaron los 38 grados de temperatura media máxima, unas cifras excepcionales que consolidan al municipio como el principal punto caliente de la región.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación constante y prestar especial atención a menores, personas mayores y enfermos crónicos durante los episodios de calor extremo.

Mientras tanto, Arganda del Rey continúa encabezando verano tras verano los registros térmicos de la Comunidad de Madrid.

Un liderazgo poco deseado que ha convertido al municipio en el termómetro más extremo de la región