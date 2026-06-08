El día que el cofrade Antonio Banderas quedó "hechizado por Dios": "Jesús es el protagonista de la película de la vida"

Recordó su vínculo con la Semana Santa malagueña y citó a San Agustín para llamar a la mejora personal como vía para mejorar los tiempos actuales.

Banderas defendió que la Inteligencia Artificial debe estar al servicio del ser humano, alineándose con el discurso del Papa sobre tecnología y humanidad.

El actor malagueño expresó cómo el arte puede ser una alternativa a la violencia y destacó el papel de Jesucristo como protagonista de la historia del arte y símbolo de paz y amor.

Antonio Banderas participó en el evento 'Tejer Redes' en Madrid, donde se encontró con el Papa y compartió su experiencia personal de fe.

"Con todos ustedes, Antonio Banderas", sonó por megafonía. Y de inmediato llegaron los aplausos -de los más numerosos de la tarde-. "No sabía que venía", decía uno de los muchos asistentes al Movistar Arena. Pero sí, allí estaba...

Antonio Banderas fue uno de los elegidos para hablar con el Papa en el evento 'Tejer Redes', cuya pretensión era juntar a diversos sectores de la sociedad (deporte, economía, cultura y arte) con el objetivo de predicar el "diálogo social entre instituciones".

Y el actor, empresario y cofrade en Málaga -fijo en Semana Santa- no desperdició su oportunidad. "Estoy este domingo aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios", reconoció, rotundamente, ante León XIV. "El arte debe ser una alternativa a la violencia", añadió.

Antonio Banderas reconoció que es católico gracias al musical 'Godspell', una obra creada "en el país de origen del Pontífice". Y además hizo suyo el discurso del Papa sobre la IA: "La Inteligencia Artificial tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés".

"Yo estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios", contó, en su discurso, el propio Antonio Banderas. Un gesto "necesario", dentro de un evento que fue recordando los vínculos entre las artes y la religión y apuntó, por ejemplo, que "con total seguridad la figura más representada en la historia del arte ha sido Jesucristo, el protagonista de la película de la vida".

Incidió en que el arte no es solo belleza, es también "pregunta, reflexión, contraste y revolución", además de la voz de alerta para las sociedades que se han "acostumbrado a la injusticia".

Y el arte, añadió: "Debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias", momento en el que fue interrumpido por los aplausos del público.

Antonio Banderas, durante su intervención. EFE

"Así como lo hizo el propio Cristo, el artista debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte, y a la propia religión", aseguró Antonio Banderas.

También recordó que en un mundo que se fragmenta, el arte ayuda a recuperar la profundidad y el alma que trata de "robar" la inteligencia artificial.

Siempre fiel a la Semana Santa malagueña donde es habitual ver al actor procesionar como mayordomo de la hermandad de Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos, recordó las celebraciones de cuando era niño junto a su madre, las saetas y el recuerdo de la gente en busca de Dios.

Y definió a Cristo como "un icono de paz, de amor y de sacrificio, rodeado de un misterio inagotable".

Banderas, entre más aplausos, finalizó con un guiño hacia la Orden de San Agustín a la que pertenece León XIV, haciendo suyas las palabras del santo: "Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo".

Tras su intervención, Banderas besó la mano del pontífice, con quien intercambió amigables palabras y quien le entregó un obsequio.