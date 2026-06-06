El "doloroso" discurso de dos inmigrantes ante el Papa: "Llegué sola de Cuba embarazada de gemelos"

El papa León XIV con Niurka en su visita este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid. EFE/ J.J. Guillén

Las claves

Las claves Generado con IA Niurka, una inmigrante cubana embarazada de gemelos, compartió su duro testimonio ante el Papa León XIV en el Centro de Emergencia y Atención Integral de Cáritas en Carabanchel. El Papa León XIV eligió como primer acto público en Madrid visitar un barrio humilde para conocer la realidad de migrantes e indigentes apoyados por la Iglesia. El evento contó con la presencia de voluntarios, beneficiarios y representantes de distintas órdenes religiosas, valorando el gesto del Papa de priorizar a los más vulnerables. La visita estuvo acompañada de ambiente festivo, música cristiana y la actuación de Niña Pastori, en medio de gran expectación vecinal y muestras de bienvenida al Pontífice.

La voz de Niurka resonó con fuerza en el patio del Centro de Emergencia y Atención Integral 24 horas (CEDIA) de Cáritas. "Llegué sola de Cuba embarazada de gemelos", le contaba cara a cara con sus bebés en brazos al Papa León XIV, que ha decidido hacer su primer acto público en la ciudad en un barrio humilde como Carabanchel, para conocer la situación de miles de migrantes e indigentes que cada día su Iglesia ayuda en Madrid.

Tiene 33 años, es abogada y arrastra la cicatriz invisible de quien tuvo que huir de Cuba completamente sola, con la incertidumbre como único equipaje. Cuando llegó a España, descubrió que estaba embarazada de gemelos. Gracias al apoyo de Hogar Santa Bárbara nacieron Ares Ezequiel y Atenea.

Este gesto ha sido el más valorado por las decenas de asistentes, la mayoría de diferentes órdenes religiosas, que realizan labores sociales, y de personas que han recibido ayuda en estas. Según cuentan algunos a EL ESPAÑOL, ven muy significativo que el primer acto del Papa sea en un centro de personas en riesgo de exclusión. "Los últimos sean hoy los primeros", apuntaba Luis Hernández de Cáritas Madrid durante su discurso en el acto.

Bajo un sol de justicia madrileña, una marea de gorras blancas y abanicos frenéticos rítmicamente agitados intentaba arañar algo de sombra en el patio. "Estamos en una encrucijada de barrios —Carabanchel, Latina, Aluche, Lucero—, con nombres que saben a vida sencilla, y a presencia de la Iglesia encarnada en lo cotidiano", le ponía en contexto a León XIV, el cardenal José Cobo.

La expectación vecinal se desbordaba en los aledaños. Los balcones obreros se han engalanado con banderas de Venezuela o Perú para recibir al Pontífice. Tampoco faltaron los grupos de fieles sosteniendo pancartas de bienvenida.

Entre la multitud, Giovanna Gil aguanta el calor con la "ilusión" intacta de quien acude invitada por ser voluntaria en una obra social de marianistas. Unos metros más allá, Sergio, voluntario del centro de salud mental San Felipe de Vallecas, resume el sentir general con una frase que repiten todos como un mantra: "Estamos emocionados. Es sumamente significativo que haya decidido venir aquí primero".

A su llegada, el Papa Francisco ha empezado por visitar el centro donde la estancia media de quien duerme dentro no supera los tres meses. Para muchos, visitar primero este lugar "Es la esencia del Evangelio", sentenciaba Sor María Carmen, llegada de un comedor social hermano.

La música cristiana de ambiente ha elevado los ánimos hasta su llegada, para que finalmente fuera la famosa cantante Niña Pastori la que pusiera el broche de oro (también con música) a la ceremonia.

El cardenal José Cobo quiso recibir al Pontífice haciéndole sentir de la ciudad: "Quien está en Madrid, es de Madrid. Gracias, Santo Padre, por hoy también ser de Madrid", para luego concluir con un castizo "de Madrid al cielo".

Después llegó el turno de los testimonios "dolorosos".