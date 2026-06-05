Tragedia en Humanes: dos muertos y tres heridos tras un choque frontal entre dos coches en la M-410

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas han fallecido y tres han resultado heridas graves tras un choque frontal entre dos coches en la M-410, en Humanes de Madrid. El accidente ocurrió a las 5:35 horas de la mañana en el kilómetro 7,5 de la carretera, con intervención de Bomberos y personal sanitario del Summa 112. Uno de los fallecidos era el único ocupante de uno de los vehículos; en el otro coche viajaban cuatro hombres, uno de los cuales también perdió la vida. Los tres heridos, de entre 18 y 36 años, presentan politraumatismos y fueron evacuados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.

Una colisión frontal entre dos turismos ocurrida este viernes a primera hora de la mañana en la carretera M-410, en el término municipal de Humanes de Madrid, se ha saldado con dos fallecidos y otros tres heridos graves, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Según informa Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 5.35 horas a la altura del kilómetro 7,5 de la citada vía, hasta donde se han trasladado los Bomberos de la Comunidad de Madrid junto a personal sanitario del Summa 112, que han atendido a las cinco víctimas del accidente, todos ellos hombres.

En concreto, los Bomberos han tenido que liberar al conductor y único ocupante de uno de los vehículos accidentados, quien se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras practicarle las maniobras de reanimación, finalmente, tan solo se ha podido confirmar su fallecimiento.

Colisión frontal entre dos turismos.



📍 M-410. Humanes de Madrid.



El #SUMMA112 confirma el fallecimiento de dos personas. Además, estabiliza y evacua con pronóstico grave a otras tres. #BomberosCM colaboran en la asistencia inicial y realizan labores de prevención.… pic.twitter.com/LlltDPQLEL — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 5, 2026

En el otro turismo viajaban otros cuatro hombres, uno de los cuales se encontraba también en parada cardiorrespiratoria y finalmente ha fallecido. Los otros tres ocupantes, de entre 18 y 36 años, presentaban politraumatismos y han sido atendidos y evacuados a los hospitales Puerta de Hierro, Doce de Octubre y Gregorio Marañón.

Los Bomberos se han encargado además de las labores de limpieza de la vía, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.