El Summa 112 en la M-410

El Summa 112 en la M-410 112 Comunidad de Madrid

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Tragedia en Humanes: dos muertos y tres heridos tras un choque frontal entre dos coches en la M-410

Los hechos han ocurrido sobre las 5:35 horas de este viernes en el kilómetro 7,5 en la carretera M-410.

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J. Soler
Publicada
Las claves

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Generado con IA

Dos personas han fallecido y tres han resultado heridas graves tras un choque frontal entre dos coches en la M-410, en Humanes de Madrid.

El accidente ocurrió a las 5:35 horas de la mañana en el kilómetro 7,5 de la carretera, con intervención de Bomberos y personal sanitario del Summa 112.

Uno de los fallecidos era el único ocupante de uno de los vehículos; en el otro coche viajaban cuatro hombres, uno de los cuales también perdió la vida.

Los tres heridos, de entre 18 y 36 años, presentan politraumatismos y fueron evacuados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.

Una colisión frontal entre dos turismos ocurrida este viernes a primera hora de la mañana en la carretera M-410, en el término municipal de Humanes de Madrid, se ha saldado con dos fallecidos y otros tres heridos graves, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Según informa Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 5.35 horas a la altura del kilómetro 7,5 de la citada vía, hasta donde se han trasladado los Bomberos de la Comunidad de Madrid junto a personal sanitario del Summa 112, que han atendido a las cinco víctimas del accidente, todos ellos hombres.

En concreto, los Bomberos han tenido que liberar al conductor y único ocupante de uno de los vehículos accidentados, quien se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras practicarle las maniobras de reanimación, finalmente, tan solo se ha podido confirmar su fallecimiento.

En el otro turismo viajaban otros cuatro hombres, uno de los cuales se encontraba también en parada cardiorrespiratoria y finalmente ha fallecido. Los otros tres ocupantes, de entre 18 y 36 años, presentaban politraumatismos y han sido atendidos y evacuados a los hospitales Puerta de Hierro, Doce de Octubre y Gregorio Marañón.

Los Bomberos se han encargado además de las labores de limpieza de la vía, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.