El negocio 'oculto' de la visita del Papa a Madrid: pisos por 800€, un salón para ver la misa por 500€, garajes por 50€...

Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y la Archidiócesis han habilitado más de 50.000 plazas en polideportivos, institutos y parroquias para alojar a peregrinos y visitantes.

La coincidencia de la visita papal y conciertos de Bad Bunny ha elevado la ocupación hotelera, estimándose en más del 80%, con predominio de turistas internacionales.

Vecinos de diferentes barrios aprovechan la alta demanda para alquilar espacios temporalmente, ofertando desde habitaciones individuales hasta salones con vistas privilegiadas a los actos papales.

La visita del Papa León XIV a Madrid ha disparado el alquiler de pisos, habitaciones y salones, con precios que van desde 50 euros por una plaza de garaje hasta 800 euros por una vivienda completa.

"¿Buscas dónde quedarte para ver al Papa en Madrid? Alquilo habitación en piso recién renovado y muy bonito en el mismísimo centro de Madrid". "Alquiler los días del 6 al 9 de junio. Casa en la mejor zona de Madrid, reformada y con todos los transportes alrededor". "Se alquila habitación con motivo de la visita del papa León XIV a la capital".

Esos son solo algunos de los cientos de anuncios que se pueden encontrar en plataformas de venta como Wallapop o Milanuncios. Gente con pisos, plazas de garaje, habitaciones e, incluso, salones con vistas que poner en alquiler. Todos ellos con precios que pueden ir desde los 50 euros por poder aparcar el coche hasta los 800 euros por una casa completa para todos los días del viaje apostólico del Sumo Pontífice a la capital, desde este sábado y hasta el próximo martes.

Un negocio surgido de la alta afluencia de personas que se espera para este fin de semana, momento en el que León XIV recibirá a madrileños y peregrinos con varios actos multitudinarios.

Y no solo eso, puesto que en estas mismas fechas confluyen con este acontecimiento dos de los 10 conciertos previstos en Madrid por el cantante puertorriqueño Bad Bunny con motivo de su gira.

De esta manera, la ocupación turística estimada para estos días por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) es del 81,82% en los establecimientos de la región.

Según sus previsiones, los mayores niveles de ocupación se alcanzarán el sábado 6 de junio, con un 87,18%, seguido del domingo 7 de junio, con un 85,35%, y del viernes 5 de junio, con un 83,30%.

Además, el perfil del visitante internacional representa el 58,48% del total -con Estados Unidos, Francia y Reino Unido como los principales mercados emisores-, frente al 41,52% de viajeros nacionales.

Alquiler: pisos, garajes o salones

"Todo el mundo nos decía que, estando en buena zona, perdíamos dinero con lo del Papa, porque se iba a llenar Madrid", explica Willy, un joven trabajador de unos 30 años que vive junto con varios amigos en un piso en Chamberí.

En el anuncio que han publicado en Wallapop exponen la oferta de una "habitación individual con derecho a baño, cocina y salón en localización inmejorable para la visita del papa". Todo por 59 euros la noche.

La habitación ofertada por Willy en Wallapop.

No acostumbran a alquilarla el resto del año, aunque como no la utilizan nunca, decidieron sacar rédito de una ocasión como esta.

Es el caso también de otro usuario que prefiere no revelar su nombre. Se trata de un trabajador madrileño con una casa en propiedad en la zona de Gaztambide que ha decidido poner una de sus habitaciones libres en alquiler con este motivo.

"Céntrica, exterior y con balcón. Exclusivo para los días 4 al 8 de junio. Sillón cama con televisión y baño compartido. Sujeto a selección", reza el anuncio. Pone un precio por día de 120 euros.

"No quiero alquilarla todo el año. Sé que esto son 3 o 4 días y puedo sacarme algo. Vi que había necesidad y las personas que vendrán son gente cristiana con el propósito del Papa. Es temporal y, en principio, un acto tranquilo. Para una final de Champions quizá no lo haría", cuenta el dueño del inmueble al ser preguntado por Madrid Total.

El anuncio de la habitación en la zona de Gaztambide.

Beatriz es otra de las que ha decidido usar un cuarto de su casa en desuso para intentar sacar un dinero. "Es la primera vez que hago esto", admite.

Se trata de una madre divorciada "con una denuncia en curso por incumplimiento de manutención". "Vi que la gente, aprovechando estos eventos, pedía hasta 1.000 euros por un balcón. Se me ocurrió poner el anuncio por el momento económico", explica. "Yo soy muy mía y muy mal tengo que estar para hacerlo, porque mi casa para mí es algo muy privado. Esto es algo muy puntual".

En su caso, alquila dos habitaciones "limpias y perfectas para estar cómodo" en la zona de Moratalaz exclusivamente para los días en los que estará el Papa en la ciudad o durante los conciertos de Bad Bunny. El precio es 125 euros la noche por persona para hasta cuatro inquilinos. Solo para mujeres.

"Los hoteles o los vuelos también suben los precios aprovechando la ocasión. Y es a un precio razonable, porque lo mío no es indignante. Indignante es que los hoteles se aprovechen o las compañías aéreas. Lo mío es comprensible", añade.

Pero no solo son los espacios para descansar los que se ponen a disposición de quien los demande. Otras ofertas incluyen plazas de garaje o la posibilidad de ver algunos de los actos más importantes con las mejores vistas.

Este último es el caso de una usuaria que pide 500 euros en Milanuncios por ver la Vigilia de la Oración desde su casa, un bajo con vistas al escenario que se ubicará en la Plaza de Lima. Desde allí, este sábado por la tarde el Sumo Pontífice orará con jóvenes en un evento amenizado con música de cantantes y grupos como Hakuna o Beret.

Una de las casas ofertadas con motivo de la visita del Papa por Wallapop.

Otros dejan el precio abierto a negociación, proponiendo un "salón con una vista panorámica" para ver al Santo Padre más cerca que nadie.

Sin embargo, muchos de ellos afirman que no ha habido mucha gente interesada. "Apenas un par de personas han preguntado", menciona Esther, que alquila un piso completo cerca de la estación de Metro de Alfonso XIII para estos días por 400 euros.

Otras alternativas de alojamiento

Lo cierto es que, aunque la demanda hotelera sea muy alta, tanto el Ayuntamiento de la capital como la Comunidad de Madrid y la Archidiócesis han puesto a disposición de los peregrinos y visitantes que lleguen a ver al Pontífice varios centros donde poder descansar y dormir.

Oferta en Milanuncios para ver al Papa con mejores vistas desde un piso en un bajo cerca de la Plaza de Lima en Madrid.

El Consistorio, por su parte, ha ofrecido 33 puntos. Principalmente, polideportivos. Otros municipios como Getafe, Alcorcón o Leganés también se han sumado a esta iniciativa.

En el caso de Getafe, con cinco espacios para unas 3.000 personas. Alcorcón aportará entre 2.000 y 3.000 plazas más y Leganés suma otras 3.500.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha cedido 80 institutos públicos de la región para su alojamiento, desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo.

Por su parte, desde la Archidiócesis de Madrid, así como las diócesis locales, también se han habilitado otros puntos donde poder descansar. Estos son tales como parroquias, colegios religiosos o, incluso, casas de familias de acogida.

En total, la Diócesis de Getafe apuntaba en un comunicado hace unos días que se prevé que haya más de 50.000 plazas, frente a las 30.000 solicitudes de acogida registradas, "lo que garantiza que ningún peregrino se quedará sin alojamiento".