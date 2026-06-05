Ya está confirmado: la 'cláusula' que obliga a los caseros a ponerle aire acondicionado a sus inquilinos

Las claves

Las claves Generado con IA La ley española no obliga a los propietarios a instalar aire acondicionado en viviendas de alquiler, incluso en épocas de calor extremo. El aire acondicionado se considera un elemento de confort, no esencial, por lo que solo debe instalarse si así lo recoge expresamente el contrato de alquiler. Los inquilinos no pueden instalar aire acondicionado por su cuenta si implica modificar la vivienda sin autorización previa del propietario. El debate sobre si la climatización debería ser obligatoria crece con los veranos cada vez más calurosos, aunque la legislación no ha cambiado al respecto.

Con los termómetros disparados en buena parte de España y las primeras olas de calor del verano llamando a la puerta, una duda se repite entre miles de inquilinos: ¿puede un arrendatario obligar a su casero a instalar aire acondicionado en la vivienda?

La respuesta es clara: no. La legislación española no obliga a los propietarios a incorporar sistemas de climatización en los pisos de alquiler, incluso cuando las temperaturas alcanzan niveles extremos.

La diferencia entre habitabilidad y confort

La clave está en cómo interpreta la ley las obligaciones del arrendador.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige que la vivienda se mantenga en condiciones de habitabilidad, es decir, que sea segura, salubre y apta para residir en ella.

Sin embargo, el aire acondicionado no forma parte de los servicios considerados esenciales.

Los expertos en derecho inmobiliario recuerdan que la normativa distingue entre elementos necesarios para vivir, como el suministro de agua, electricidad o determinadas reparaciones estructurales y elementos destinados al confort. El aire acondicionado se encuentra en esta segunda categoría.

Cuándo sí tendría que instalarlo el propietario

Existe, no obstante, una excepción.

Si el contrato de alquiler recoge expresamente que la vivienda dispone de aire acondicionado o que el propietario debe garantizar este sistema de climatización, el arrendador estará obligado a mantenerlo o sustituirlo en caso necesario.

En estos casos, el aparato pasa a formar parte de las condiciones pactadas entre ambas partes y deja de ser una simple mejora opcional.

¿Puede instalarlo el propio inquilino?

Muchos arrendatarios optan por plantear esta solución. Sin embargo, tampoco pueden hacerlo libremente si la instalación implica realizar obras o modificar elementos de la vivienda.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que cualquier actuación que altere la configuración del inmueble requiere la autorización previa y por escrito del propietario.

Además, si la unidad exterior debe colocarse en una fachada o en otros elementos comunes del edificio, puede ser necesaria también la aprobación de la comunidad de propietarios.

El calor extremo abre el debate

La sucesión de veranos cada vez más cálidos ha reabierto el debate sobre si la climatización debería considerarse un elemento básico de habitabilidad en determinadas zonas de España.

Por ahora, la legislación mantiene la misma postura: las altas temperaturas no generan por sí solas una obligación legal para el casero.

Solo en situaciones excepcionales en las que las condiciones del inmueble pudieran llegar a comprometer su habitabilidad podrían plantearse actuaciones de conservación más amplias.

Mientras tanto, la instalación de aire acondicionado continúa siendo una cuestión que depende fundamentalmente de lo que acuerden propietario e inquilino y de lo que figure en el contrato de alquiler.