Bruselas cambia las normas de España: pide al Gobierno que elimine el IVA reducido a hoteles, bares y restaurantes

Una terraza de un bar de Madrid llena de gente.

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea pide a España eliminar el IVA reducido aplicado a hoteles, bares y restaurantes por su alto coste para las arcas públicas y escaso efecto redistributivo. Bruselas recomienda al Gobierno español reducir los beneficios fiscales existentes para reforzar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Según Bruselas, la amplia utilización de tipos reducidos y exenciones fiscales en España genera una de las mayores brechas de política de IVA en la UE. La Comisión Europea destaca que el IVA concentra cerca del 60% de los beneficios fiscales en España, con especial impacto en la hostelería y restauración.

La Comisión Europea ha señalado de forma explícita este miércoles el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) reducido que se aplica actualmente a los servicios de restauración y hostelería en España.

El ejecutivo comunitario ha puesto el foco en esta medida debido a su elevado impacto presupuestario para las arcas del Estado y a su limitado efecto redistributivo entre la población.

Esta advertencia se enmarca dentro de una recomendación económica mucho más amplia, a través de la cual las autoridades de Bruselas instan formalmente al Gobierno español a reducir de manera generalizada los beneficios fiscales vigentes, con el objetivo prioritario de reforzar la sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas públicas

Toda esta argumentación se desprende detalladamente de las recomendaciones específicas para España que han sido publicadas oficialmente dentro del denominado paquete de primavera del Semestre Europeo.

En este conjunto de documentos de supervisión económica, Bruselas advierte con preocupación de que el país registra una de las mayores brechas de política de IVA de toda la Unión Europea.

Según el análisis de los técnicos comunitarios, esta pronunciada brecha se debe de forma directa a la amplia utilización y dispersión de tipos reducidos, superreducidos y diversas exenciones fiscales que merman la capacidad de recaudación del Estado.

En particular, la Comisión Europea destaca que, al analizar minuciosamente las distintas categorías de bienes y servicios que gozan de tipos reducidos en el sistema español, los restaurantes y los servicios de alojamiento turístico sobresalen de manera muy significativa por el importante coste financiero que suponen para la Hacienda pública.

A pesar de este elevado esfuerzo presupuestario, el impacto redistributivo real de estos tipos bajos sobre las rentas más desfavorecidas es calificado por Bruselas como "muy limitado".

Además, el ejecutivo comunitario considera firmemente que aplicar un uso mucho más restringido y acotado de estos tratamientos fiscales preferenciales no solo mejoraría los ingresos, sino que contribuiría a simplificar el complejo sistema tributario actual.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario sostiene asimismo que los ingresos públicos procedentes de los impuestos sobre el consumo y de los impuestos medioambientales en España continúan situándose notablemente por debajo de la media comunitaria de la Unión Europea.

Esta brecha recaudatoria se evidencia de manera clara tanto cuando se mide en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) como cuando se analiza el peso que representan sobre el total de la recaudación fiscal del país.

En claro contraste con esta situación, las recomendaciones técnicas señalan que el peso relativo de la tributación que recae sobre el factor trabajo ha experimentado un aumento progresivo y constante durante la última década.

En este complejo contexto macroeconómico, Bruselas pide a España de manera formal y urgente reforzar su sostenibilidad fiscal, un objetivo que debe alcanzarse de forma particular mediante una reducción decidida de los mencionados beneficios fiscales.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea reclama la puesta en marcha de un marco normativo que permita una mejor evaluación periódica y una supervisión mucho más estricta de la eficacia real de estas ventajas tributarias.

Finalmente, fuentes comunitarias del funcionariado de Bruselas explican que la Comisión ha decidido poner el foco de atención prioritario en el IVA debido a que este impuesto concentra de manera estimada alrededor del 60% de la totalidad de los beneficios fiscales existentes en la legislación española.

En este sentido, dichas fuentes destacan e inciden de forma particular en el caso de los tipos reducidos aplicados a los hoteles y a los restaurantes, reiterando que presentan un elevado impacto presupuestario negativo frente a un efecto redistributivo social que resulta claramente limitado.