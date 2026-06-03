España marca las normas: los miles de jubilados que tendrán derecho a viajar con el Imserso por tan solo 50 euros

Cómo acceder a los viajes del Imserso 2025: guía completa para jubilados y pensionistas

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno mantiene el programa de Turismo Social del Imserso para la temporada 2026-2027, con 7.447 plazas bonificadas para pensionistas con menores ingresos. Los beneficiarios pagarán una tarifa fija de 50 euros, que incluye alojamiento, pensión completa, seguro y transporte de ida y vuelta, independientemente del destino. Se mantienen las 879.213 plazas totales ofertadas, distribuidas en destinos de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada. La posibilidad de viajar con mascotas en ciertos destinos de costa continuará vigente en la próxima campaña.

Los pensionistas con menores ingresos volverán a disponer de 7.447 plazas para viajar por solo 50 euros durante la temporada 2026-2027 del Imserso.

El Gobierno ha decidido prorrogar un año más el actual programa de Turismo Social, manteniendo tanto el número de plazas como las principales novedades introducidas en la campaña anterior.

Estas plazas bonificadas están dirigidas a las personas que perciben una prestación igual o inferior a la pensión no contributiva de jubilación o incapacidad.

Un anuncio de viajes del Imserso E.E

Los beneficiarios abonarán una tarifa fija de 50 euros independientemente del destino elegido, mientras que el Imserso asumirá el resto del coste del viaje.

El precio incluye alojamiento, pensión completa, seguro y transporte de ida y vuelta.

La nueva temporada mantendrá además las 879.213 plazas ofertadas en la campaña anterior, distribuidas entre destinos de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada.

Viaje con mascotas

El contrato prorrogado tiene un valor cercano a los 60 millones de euros y garantiza la continuidad de uno de los programas más demandados por los mayores españoles.

Junto a la tarifa reducida, seguirá vigente la posibilidad de viajar con mascotas en determinados destinos de costa, una medida incorporada en la última licitación y que continuará durante la campaña 2026-2027.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, la prórroga busca asegurar que las personas con menos recursos puedan acceder a estos viajes y fomentar el envejecimiento activo sin que la situación económica sea un obstáculo.