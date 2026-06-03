Dimite la responsable de Urgencias del hospital de Alcalá de Henares tras desatarse una plaga de chinches

El hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares

Las claves

Las claves Generado con IA Detectada una plaga de chinches en el área de Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. El hospital ha iniciado una desinfección profunda y ha reubicado a los pacientes afectados para garantizar su atención. Todo el mobiliario afectado ha sido retirado y se espera la llegada de nuevos colchones y almohadas. La coordinadora de Urgencias ha dimitido, aunque fuentes indican que su renuncia no está relacionada con la plaga.

Alerta sanitaria en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Fuentes del citado centro médico informan que se ha detectado la presencia de chinches en un área del Servicio de Urgencias.

Por este motivo, según informan las citadas fuentes, se han puesto en marcha medidas de desinfección profunda en las zonas afectadas mediante una empresa de control de plagas.

Desde el Hospital Universitario Príncipe de Asturias añaden que, para que los protocolos de actuación se desarrollen de forma adecuada, los pacientes que estaban siendo atendidos en la zona afectada han sido reubicados en otra área del propio Servicio de Urgencias así como en una planta de hospitalización.

Informan de que, en cualquier caso, la atención a los pacientes está garantizada y se está prestando servicio con normalidad.

Por otro lado, fuentes de UGT informan de que todo el mobiliario del Área de Observación afectado ha sido trasladado a un punto limpio para su destrucción.

De este modo, se deberían recibir nuevos colchones y almohadas en las próximas horas para ser sustituidos.

UGT también ha señalado que se están aplicando todas las medidas contempladas en el protocolo de Medicina Preventiva para la gestión de este tipo de situaciones.

Además, una vez que se hayan terminado las labores de desinfección, el área afectada permanecerá cerrada hasta que se certifique con seguridad que puede reabrirse.

Este suceso coincide con la dimisión de la coordinadora de las urgencias en el centro, aunque fuentes cercanas informan que la plaga de chinches no está relacionada con la renuncia, aunque coincida en el tiempo.

Según inforna desde el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, la responsable habría tomado esta decisión tras unos días de reflexión personal y profesional.