León XIV utilizará dos papamóvil y tres vehículos eléctricos tipo buggy, uno de ellos fabricado en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV usará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos tipo buggy durante su visita a España del 6 al 12 de junio. Uno de los buggys eléctricos ha sido fabricado en Madrid, otro llegará desde Roma y el tercero se está desarrollando en Tenerife. El traslado y la logística de los vehículos contará con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio y la Fuerza Aérea española. Los papamóviles recorrerán Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife antes de regresar a Roma tras finalizar el viaje apostólico.

El Papa León XIV contará con dos papamóviles llegados desde Roma para los distintos actos públicos de su Viaje Apostólico a España, que se celebrará del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Según han informado desde la organización del viaje, el traslado de los vehículos se realizará con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, cuyos efectivos coordinarán el dispositivo logístico junto a la organización del viaje y los responsables de seguridad del Vaticano.

Un avión de la Fuerza Aérea española viajará desde Roma transportando los dos papamóviles y uno de los vehículos eléctricos tipo buggy que utilizará el Santo Padre durante su estancia en España.

Uno de los papamóvil. Con el Papa

La aeronave realizará una primera escala en Barcelona, donde serán descargados uno de los papamóviles y el buggy destinado a los actos previstos en la ciudad condal. Tras completar la etapa en Barcelona, el papamóvil utilizado allí —que será un modelo Isuzu— será posteriormente trasladado a Tenerife.

Después de la escala en Barcelona, el avión continuará hasta Madrid, donde se descargará el segundo papamóvil que acompañará al Papa León XIV durante los actos previstos en la capital española. Este vehículo será un Mercedes 500.

Una vez concluida la etapa madrileña del Viaje Apostólico, este vehículo será embarcado en un avión militar y trasladado hasta Gran Canaria, donde el Santo Padre continuará su programa pastoral.

Posteriormente, tras finalizar los actos en Gran Canaria, el segundo papamóvil será llevado también a Tenerife. Desde allí, ambos vehículos regresarán finalmente a Roma.

Además de los dos papamóviles, el Papa utilizará tres vehículos eléctricos tipo buggy, especialmente acondicionados para desplazamientos en espacios cerrados o encuentros pastorales de dimensiones más reducidas, favoreciendo así la cercanía con los participantes.

Uno de estos vehículos está siendo fabricado en Madrid, en colaboración con el Club Puerta de Hierro, para su utilización en el estadio Santiago Bernabéu. El segundo buggy será el trasladado desde Roma a Barcelona, mientras que el tercero está siendo desarrollado directamente en Tenerife siguiendo planos facilitados por el Vaticano.

Estos vehículos permitirán facilitar los desplazamientos del Santo Padre en recintos interiores y reforzar la proximidad con los fieles durante diversos encuentros previstos en el programa del viaje.

Un vehículo simbólico

El vehículo abierto que hoy reconocemos como papamóvil —blanco, elevado, pensado para que el pontífice se asome a la multitud— nació en los años 70, cuando los grandes viajes apostólicos exigieron un transporte específicamente concebido para el contacto con el pueblo.

Según los Museos Vaticanos, el primer "papamóvil", o más bien el vehículo todo terreno blanco utilizado por el pontífice para trayectos breves y para ser visto por las multitudes, apareció inmediatamente después del Jubileo de 1976 y fue usado de forma esporádica por Pablo VI, aunque entonces todavía no se le llamaba así.

Aquel primer ejemplar fue un Toyota Land Cruiser, al que siguió un Fiat Campagnola que el mundo entero recordaría por motivos trágicos cuando, el 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Ağca disparó contra San Juan Pablo II mientras recorría la plaza junto a los fieles, a bordo del Campagnola descubierto.

Desde entonces, los vehículos papales incorporaron blindaje y, sobre todo, una cúpula de cristal antibalas que los protegía sin restar visibilidad, dándoles la icónica apariencia que hoy conocemos.

La evolución posterior ha buscado equilibrar seguridad y cercanía —de los Mercedes Clase G a los Fiat, Seat, Ford o Hyundai adaptados en cada visita—, con un giro reciente hacia la sostenibilidad que el propio León XIV ha asumido apostando por la electrificación de la flota vaticana.

Junto a la versión blindada coexiste, también, una segunda tipología que recupera el espíritu del Campagnola y que el público asocia con las grandes audiencias romanas: el Jeep abierto o vehículo tipo buggy, sin cúpula y con pasamanos, pensado para que el pontífice circule de pie entre la multitud.

En la plaza de San Pedro este papel lo cumple un Jeep abierto, blanco, equipado con parabrisas plegable y pasamanos, en el característico "blanco místico Vaticano", ya utilizado por Benedicto XVI en 2007 y heredado después por Francisco, que les dio a los vehículos su gesto personal al renunciar al blindaje por considerar que el cristal blindado le separaba de la gente.

León XIV ha mantenido las dos opciones, y ambas podrán verse en su Viaje a España: la cúpula cuando lo aconseja la seguridad, el descapotado cuando manda la cercanía.