El papamóvil llega a España: un Mercedes blindado contra la lluvia, con 4 motores eléctricos y un asiento de '360 grados'

Las claves

Las claves Generado con IA El papa León XIV utilizará un nuevo papamóvil Mercedes totalmente eléctrico durante su visita a España del 6 al 12 de junio. El vehículo, un Mercedes Clase G 580 EQ, cuenta con cuatro motores eléctricos, blindaje, techo desmontable y asientos especiales, incluido uno giratorio de 360 grados. La Policía Nacional y el Ejército del Aire participan en la seguridad y logística del papamóvil, que será protagonista en actos multitudinarios en Madrid, como la Vigilia de oración y la Santa Misa en Cibeles. El nuevo papamóvil subraya el compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica, en línea con los principios ecológicos promovidos por el Papa.

Ya está en Madrid uno de los dos papamóviles que el papa León XIV utilizará en su próximo viaje a España.



El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio, estancia durante la que visitará Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria.

El Sumo Pontífice estará en Madrid desde su llegada a España hasta el día 9 con una apretada agenda. Se prevén miles de asistentes a cada uno de los eventos en los que participará.

Papamóvil

Por su parte, la Policía Nacional ha informado en las redes sociales de que uno de los dos vehículos que utilizará en este viaje ya está custodiado por sus agentes, al tiempo que ha agradecido "el trabajo y la colaboración" del Ejército del Aire, "fundamental para la logística del dispositivo de seguridad".



Tal y como se puede ver en el vídeo difundido en las redes sociales de la Policía Nacional, se trata de un Mercedes Clase G. Ahora, por primera vez, este vehículo es completamente eléctrico.

Se prevé que el santo padre llegue en este vehículo a la Vigilia de oración con los jóvenes que tendrá lugar en la plaza de Lima el próximo sábado 6 de junio.

Desde la organización del evento se calcula que el Papa estará subido a este modelo de Mercedes una media hora.

Otro de los grandes actos en los que este coche tendrá protagonismo será en la Santa Misa del domingo 7 de junio en la plaza de Cibeles.

La unidad del Papa Francisco se ha fabricado a mano y deriva de un Mercedes Clase G 580 con tecnología EQ, la primera versión cero emisiones en la historia del todoterreno.

En cuanto a la carrocería, el techo se ha eliminado en el pilar B, y este último se ha integrado en la pared lateral para crear una silueta única. En caso de mal tiempo, se ha diseñado un techo rígido independiente para proteger a los ocupantes.

Y continuando con la herencia de los anteriores papamóviles, el exterior luce el emblemático color blanco perla.

Desarrollado en estrecha colaboración con el Vaticano, este vehículo cumple con estándares muy rigurosos.

Su sistema de propulsión eléctrica está diseñado para funcionar a bajas velocidades, ideales para las apariciones públicas.

Esto contribuye con los principios de la encíclica "Laudato Si", donde el Papa Francisco enfatiza la importancia de un desarrollo sostenible.

El nuevo papamóvil basado en el Mercedes Clase G eléctrico ha sido desarrollado para sacar el máximo provecho a sus cuatro motores eléctricos que, de manera conjunta, ofrecen 587 CV de potencia. Esto permite optimizar su rendimiento en trayectos lentos, perfecto para eventos públicos.

En la parte trasera, en lugar del asiento corrido, se ha instalado uno individual en el centro que es ajustable en altura. Esta butaca principal brinda gran flexibilidad de movimientos y permite dirigirse al público desde varios ángulos.

Además, se han añadido dos asientos individuales detrás, uno a la izquierda y otro a la derecha, para pasajeros adicionales.